Новое исследование показало удивительные способности мозга головоногих.

реклама

Двухточечные осьминоги (Octopus bimaculoides) - удивительные животные, способные менять свой цвет и форму в зависимости от окружающей среды. Теперь известно, что они приспосабливаются к окружающей среде не только изменяя внешность. Новое исследование, опубликованное 8 июня в журнале Cell, показывает, что эти осьминоги адаптируются к сезонным изменениям температуры с помощью редактирования своей РНК.

РНК - это молекула, которая переносит информацию от ДНК к белкам, которые выполняют различные функции в клетке. Обычно последовательность РНК точно соответствует последовательности ДНК, от которой она была скопирована. Однако иногда РНК может быть изменена после того, как она была синтезирована. Этот процесс называется редактированием РНК.

Ученые из Университета Чикаго и Морского биологического института в Вудс-Холе изучали геном и транскриптом (совокупность всех РНК) двухточечных осьминогов в разные сезоны года. Они обнаружили, что осьминоги редактируют свою РНК в зависимости от температуры воды.

Особенно высокий уровень редактирования РНК был обнаружен в генах, связанных с нервной системой и поведением осьминогов. Например, один из таких генов кодирует белок под названием KCNQ, который участвует в передаче нервных импульсов. Исследователи показали, что редактирование РНК этого гена приводит к тому, что белок KCNQ становится более активным при низких температурах и менее активным при высоких температурах. Это может помочь осьминогам поддерживать нормальную работу нервной системы при колебаниях температуры.

Двухточечные осьминоги обитают в прибрежных водах Тихого океана от Калифорнии до Мексики. В этих регионах температура воды может меняться от 10 до 25 градусов Цельсия в течение года. Такие изменения могут оказывать сильное влияние на физиологию и поведение осьминогов.

Например, при низких температурах осьминоги становятся менее активными и склонными к общению, а при высоких температурах - более активными и агрессивными. Также при низких температурах осьминоги медленнее растут и размножаются, а при высоких температурах - быстрее. Поэтому для осьминогов важно иметь способность адаптироваться к сезонным изменениям температуры, чтобы поддерживать свое выживание и развитие.

Это исследование демонстрирует, что редактирование РНК является важным механизмом адаптации у двухточечных осьминогов. Это также показывает, что редактирование РНК может быть связано с нейробиологическими и поведенческими особенностями этих животных.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

На самом деле редактирование РНК не является уникальным для осьминогов. Оно также происходит у других животных, включая человека. Однако уровень и распространенность редактирования РНК у разных видов может сильно отличаться. Исследование редактирования РНК у осьминогов может помочь понять, как этот процесс эволюционировал и как он связан с разнообразием жизни на Земле.