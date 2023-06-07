Высокоскоростные струи от умирающих звезд могут порождать гравитационные волны, обнаруживаемые обсерваторией LIGO.

реклама

Недавно ученые возобновили работу Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) после нескольких лет, посвященных модернизации ее оборудования. LIGO теперь должен быть еще более чувствителен к гравитационным волнам - эху катаклизмов, происходящих на расстоянии многих световых лет. До сих пор LIGO обнаруживал гравитационные волны только от двойных источников — в частности, от столкновения двух массивных объектов. Новая работа исследователей из Северо-Западного университета предполагает, что обсерватория теперь может обнаружить волны, исходящие от отдельных объектов. И, основываясь на их выводах, мы должны искать гравитационные волны вокруг умирающих звезд.

Гравитационные волны были предсказаны Эйнштейном за несколько десятилетий до того, как LIGO наконец их обнаружила. Согласно общей теории относительности, масса и энергия искажают ткань вселенной, создавая гравитацию. Когда большие объекты движутся, они создают рябь, которая распространяется наружу и может быть обнаружена достаточно точным критерием. Гравитационные волны вызывают крошечные изменения в расстоянии между объектами, поэтому ученые построили установки LIGO в Вашингтоне и Луизиане, со временем добавив к ним дополнительные установки в Италии (VIGO) и вскоре в Японии (KAGRA). LIGO представляет собой два туннеля длиной 4 км с лазерами, отражающимися от зеркал на дальнем конце. Если у двух лазеров разное время возврата, это указывает на то, что через объект прошла гравитационная волна.

Обсерватория LIGO

Известно, что LIGO ничего не обнаружил, когда он был впервые запущен — потребовалось 10 лет кропотливой работы и большая модернизация, чтобы обнаружить первые волны в 2015 году. Все эти волны возникают от столкновения массивных объектов, таких как черные дыры и нейтронные звезды. Ученые верили, что есть быть способ обнаруживать волны от отдельных источников, но было неясно, достаточно ли точен обновленный LIGO.

По мнению астрономов, нам следует искать источники волн в обломках умирающих звезд. Новое исследование опиралось на новые, более точные модели звездного коллапса. Первоначально команда искала доказательства того, что аккреционный диск материала, вращающийся вокруг черной дыры, может создавать обнаруживаемые гравитационные волны. Однако постоянно появлялось что-то еще, что мешало расчетам.

«Сначала я пытался игнорировать это. Но в ходе работы выяснил, что это невозможно. Затем я понял, что кокон материала возле черной дыры - это уникальный источник гравитационных волн», — сказал ведущий автор Оре Готлиб из Northwestern.





В предсмертной агонии большие звезды могут создавать мощные струи частиц, движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Эти струи сталкиваются с разрушающимися слоями структуры звезды, образуя турбулентный кокон. Согласно симуляции, этот энергетический пузырь расширяется и раскачивает пространство-время настолько, что создает обнаруживаемые гравитационные волны.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD -20% на 14Tb WD - смотри цену -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Готлиб считает, что эти коконы — лучший кандидат для волн с одним источником. Астрономы также пытались обнаружить волны от сверхновых и гамма-всплесков, но обе волны низкочастотные и симметричные. LIGO лучше обнаруживает волны от асимметричных высокочастотных событий. Моделирование показывает, что волны, исходящие из кокона умирающей звезды, должны находиться в правильном частотном диапазоне для LIGO. Если это произойдет, то это будет новая эра в изучении гравитационных волн, которая может ускорить реализацию планов по созданию космических детекторов.