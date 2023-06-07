Мы знали, что грибы являются важной частью более крупной экосистемы, но это может изменить правила игры.

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Ученые сделали поистине революционное открытие, касающееся способности природы справляться с выбросами углекислого газа. Было установлено, что микоризные грибы, которые образуют симбиотические связи с корнями растений, хранят под землей чуть более трети мировых выбросов углерода от сжигания ископаемого топлива. В связи с этим, обширные сети почвенных грибов могут вскоре оказаться в центре крупных экологических проектов и программ.

Известно, что почти каждое наземное растение имеет симбиотические или взаимовыгодные связи с той или иной формой микоризных грибов, или микоризой. Грибы обычно присоединяются к корням растений и создают обширную сеть, простирающуюся вглубь, где они могут извлекать фосфор, серу и азот из почвы. Микориза отправляет эти питательные вещества обратно к корням растения вместе с водой. В ответ растение снабжает микоризу жирами и углеводами, полученными в процессе фотосинтеза. Этот обмен обеспечивает обе стороны до 80% необходимых им питательных веществ, хотя иногда одна сторона получает больше, чем отдает.

В исследовании, опубликованном в понедельник в Current Biology, международная группа ученых сообщила, что примерно 36% глобальных ежегодных выбросов ископаемого топлива «поглощается» микоризными грибами и их растениями-партнерами. В исследование было включено около 200 типов данных, включая географическое расположение популяций микоризы, тенденции распределения углерода и различные типы связей. (Известно, что некоторые микоризные грибы взаимодействуют с травами, другие формируют связи с деревьями, сельскохозяйственными культурами и даже личными садами.) Полученные данные показали, что микоризные грибы хранят под землей 13,12 гигатонн углерода.

Микоризные грибы можно обнаружить в корнях большинства растений мира.

Хотя ученые уже давно знают, что микоризные грибы могут улавливать углерод, раньше они не представляли, какой огромный объем углерода содержится под нашими ногами. Теперь мы знаем, что микоризные грибы являются самым "мощным" растением в мире, способным улавливать углерод, и их мощности достаточно, чтобы поглотить все ежегодные выбросы углерода в Китае, связанные с ископаемым топливом. В настоящее время ученые настаивают на том, чтобы микориза была включена в дискуссии о биоразнообразии, изменении климата и сохранении.

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«Наши оценки, хотя и основаны на последних имеющихся доказательствах, но они несовершенны и должны интерпретироваться с осторожностью», — пишут исследователи. «Тем не менее, наши оценки консервативны, и мы утверждаем, что эта работа подтверждает значительный вклад микоризных популяций в глобальную динамику углерода. Наши результаты должны мотивировать их включение в модели глобального климата и круговорота углерода, а также в природоохранную политику и практику».