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Nature: Древние предки людей хоронили своих умерших за 100 тысяч лет до появления человека разумного
Homo naledi, вымерший родственник человека с мозгом в три раза меньше нашего, похоронил и, возможно, увековечил память о своих мертвых.
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В научном журнале Nature опубликована статья, в которой ученые сообщают об открытии древнейшего погребения человека в Африке. Скелет принадлежал представителю вымершего вида людей - Homo naledi, который жил на территории современной Южной Африки около 250-300 тысяч лет назад. По словам исследователей, это первое доказательство того, что Homo naledi хоронили своих мертвых и имели развитую символическую культуру.

Homo naledi - это вид людей, который был обнаружен в 2013 году в пещере Восходящей звезды в Южной Африке. Он относится к роду Homo, к которому принадлежит и современный человек, но имеет ряд отличий. Например, его мозг был в три раза меньше, а руки и ноги - более приспособлены к лазанию по деревьям. Однако у него также были черты, свойственные разумным существам: прямоходящая походка, способность к изготовлению орудий труда и, как выяснилось теперь, к погребальным ритуалам.

Останки черепа Homo naledi.

Погребение было найдено в одной из камер пещеры Rising Star (что означает “Восходящей звезды”). В этой камере уже ранее были обнаружены останки более 15 особей Homo naledi разного возраста и пола. Однако новое открытие - это скелет одного индивидуума, который лежал отдельно от остальных и был покрыт слоем глины. Ученые полагают, что это означает, что тело было специально положено в эту камеру и засыпано землей. Также рядом с скелетом были найдены каменные артефакты, которые могли служить как орудия труда, так и символическими объектами.

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Открытие погребения Homo naledi ставит под сомнение традиционную теорию о том, что только Homo sapiens (то есть мы) обладал высоким уровнем культурного и социального развития. Оказывается, что еще за 100 000 лет до появления нашего вида на Земле существовали другие виды людей, которые умели хоронить своих мертвых и вырезать символы на камне. Это свидетельствует о том, что эволюция человечества была более сложной и разнообразной, чем мы думали. Также это заставляет задуматься о том, какие еще секреты скрываются в глубинах пещер и какие еще неизвестные виды людей ждали своего открытия.

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#homo naledi #древние люди
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