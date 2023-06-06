Это первое устройство, предлагающее внутреннюю видимость в реальном времени, которой можно управлять, вместо того, чтобы полагаться на пищеварительные процессы для перемещения камеры.

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Группа ученых из Университета Джорджа Вашингтона разработала камеру в виде таблетки, которую можно «двигать» по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). Устройство является первым в своем роде, которое обеспечивает внутреннее наблюдение в реальном времени, которым можно управлять, а не полагаться на пищеварительные процессы для перемещения камеры.

Ежегодно десятки миллионов людей нуждаются в эндоскопии. Процедура обычно включает в себя длинную гибкую трубку, вводимую через горло пациента под анестезией или без. Как вы уже поняли это довольно неприятная медицинская процедура, в которой задействованы хирургические учреждения и несколько медицинских специалистов. «Капсульная эндоскопия» с использованием проглатываемой камеры намного облегчила процедуру: пациентам не нужно находиться под анестезией, и вместо этого они могут заниматься своими делами после того, как проглотят таблетку. Тем не менее, врачи должны полагаться на моторику ЖКТ, или естественный процесс пищеварения в организме, чтобы переместить таблетку.

Устройство магнитно-управляемой капсульной эндоскопии (MУКЭ) Университета Джорджа Вашингтона может изменить это. Устройство под названием NaviCam разработано в сотрудничестве с медицинской технологической компанией AnX Robotica и как сообщается состоит из 27-миллиметровой капсулы, в которой находится крошечная камера с разрешением 640x480p. Когда пациент проглатывает NaviCam, он ложится на специальную кушетку с большой магнитной головкой. Врач пациента использует пару джойстиков на пульте управления для создания магнитного поля, которое перемещает капсулу в 5D-плоскости (3D-линейное движение и 2D-вращательное движение). Тем временем камера записывает непрерывное видео и неподвижные кадры в пределах 160-градусного поля зрения. Когда процедура завершена, NaviCam может пройти через пищеварительный тракт пациента, как обычная эндоскопическая капсула.

Изображение, полученное камерой NaviCam, показывает легкий гастрит.

В исследовании, опубликованном в журнале iGIE, врач направил NaviCam на все основные проблемные участки желудка у 40 пациентов с точностью 95%. Позже пациентам была проведена обычная эндоскопия; 80% группы заявили, что предпочитают метод NaviCam обычному.

NaviCam аналогичен устройству, разработанному ранее в этом году Массачусетским технологическим институтом и Калифорнийским технологическим институтом. Хотя оба управляются извне с помощью магнитного поля, между ними есть ключевая разница: таблетка Массачусетского технологического института и Калифорнийского технологического института не содержит камеры. В том случае сила или слабость магнитного поля показывала, где находится таблетка в организме, что позволяло врачам неинвазивно измерять моторику желудочно-кишечного тракта.

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NaviCam, похоже, объединяет в себе лучшее из двух миров. Врачи могут использовать джойстики, чтобы направить NaviCam в определенную интересующую область, и этот процесс гораздо менее инвазивен, чем обычная эндоскопия. В конечном итоге это может привести к снижению стоимости процедур, сокращению периодов ожидания и улучшению качества обслуживания пациентов.