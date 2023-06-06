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В конце мая в Австралии произошло удивительное событие: мужчина по имени Маркус Макгован выжил после того, как крокодил схватил его за голову и попытался утащить на дно Кораллового моря. Как ему это удалось? У профессора зоологии и эксперта по крокодилам Пола Жиньяка нашлось объяснение.
Маркус Макгован занимался подводным плаванием со своей женой и друзьями на севере Австралии. Они любовались кораллами и рыбами, когда внезапно со спины на него напал огромный крокодил длиной около трех метров. Схватив Маркуса за голову, крокодил начал тянуть его на дно, но мужчина не смирился со своей судьбой и дал бой крокодилу. Он схватил руками за челюсти крокодила и с силой раздвинул их, освободив свою голову. Затем он оттолкнул его рукой назад и выбежал на берег. Его друг вызвал скорую помощь, и Маркуса доставили в больницу.
По словам врачей, Маркусу повезло, что он остался жив. У него были глубокие раны на лице, шее и плечах от зубов крокодила. Ему потребовалась операция по восстановлению лица и шеи. Он также потерял несколько зубов и сломал нос. Его состояние было стабильным, но он нуждался в длительном лечении и реабилитации.
Пол Жиньяк, профессор зоологии в университете Оклахомы, сказал, что Маркус проявил невероятную смелость и силу воли. Он объяснил, что крокодилы имеют очень мощный прикус: они могут сжать свои челюсти с силой до 350 кг на квадратный сантиметр. Однако они не так хорошо контролируют свои челюсти в конце своей морды. Поэтому, если жертва сможет противостоять давлению прикуса и раздвинуть челюсти крокодила, она может освободиться.
Жиньяк также отметил, что Маркус использовал правильную тактику: он направил свою силу на переднюю часть челюстей крокодила, где они наиболее узкие и слабые. Если бы он пытался раздвинуть челюсти по бокам, он бы не смог, так как там находятся самые крупные и сильные мышцы крокодила.
Жиньяк сказал, что лучший способ избежать нападения крокодила - это не подходить к водоемам, где они обитают. Он сказал, что крокодилы очень хорошо прячутся под водой и могут атаковать очень стремительно. Он также посоветовал не кормить крокодилов и не плавать в их местах обитания. Если же вы столкнулись с крокодилом, то нужно держаться на расстоянии и не показывать страха. Если крокодил атакует, то нужно попытаться ударить его по глазам или ноздрям, так как это самые чувствительные места на его теле.