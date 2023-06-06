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Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro за 3500 долларов
Компания утверждает, что эта безумно дорогая гарнитура дополненной реальности является «самым передовым персональным электронным устройством».
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После презентации новых компьютеров Mac и обновлений программного обеспечения, Apple анонсировала свою долгожданную гарнитуру дополненной реальности, известную как Vision Pro. В типичной для Apple манере в анонсе не было раскрыто много технических деталей, но компания продемонстрировала множество игр, видео и новых приложений. Apple утверждает, что это «самое передовое персональное электронное устройство». И лучше бы это было так, потому что за него нужно заплатить 3500 долларов, что значительно выше даже самых невероятных слухов.

Apple ставит Vision Pro в один ряд с Mac и iPhone. Mac является известным высокопроизводительным компьютером, iPhone — мощным смартфоном, а Vision Pro станет лидером «пространственных вычислений». Сообщается, что Vision Pro может полностью погрузить вас в виртуальный мир, но также дает возможность взаимодействия с виртуальным миром, оставаясь при этом в реальном. Передняя часть гарнитуры представляет собой гладкое стекло, закрывающее экран, обращенный наружу. Этот экран может показать ваши глаза окружающим, когда вы с ними разговариваете, но когда вы заняты в виртуальном пространстве, на этом экране отображаются вращающиеся анимации, чтобы люди знали, что вы заняты.

Vision Pro не будет поставляться с контроллерами, потому что пользователю нужны только глаза, руки и голос. Как и Quest Pro, эта гарнитура напичкана камерами, некоторые из которых обращены внутрь, чтобы отслеживать ваши глаза. Все, что вам нужно сделать, чтобы выбрать что-то, это посмотреть на это. Apple клянется, что данные отслеживания глаз на 100% конфиденциальны и остаются в системе. Чтобы выбрать, просто коснитесь пальцами друг друга; чтобы прокрутить, просто проведите пальцем по экрану. Apple также показала, как можно дотянуться и дотронуться до некоторых элементов пользовательского интерфейса с помощью функций отслеживания рук.

Хотя вы можете использовать Vision Pro без каких-либо аксессуаров, но устройство также работает с периферийными устройствами, такими как клавиатура и мышь, для повышения производительности и контроллером для игр. Вы даже можете перенести контент из macOS в интерфейс Vision Pro, просто открыв MacBook рядом с гарнитурой. Многие приложения для Mac, iPhone и iPad будут работать на Vision Pro, но также будет программное обеспечение, оптимизированное специально для гарнитуры, включая 100 игр Apple Arcade на старте продаж. Процессор Apple M2 в сочетании с новым сенсорным чипом R1 должен дать этому устройству всю мощность, необходимую для запуска игр или высокопроизводительных приложений.

Apple утверждает, что Vision Pro также является продвинутой 3D-камерой — на гарнитуре даже есть специальная кнопка для захвата изображений и видео. К сожалению, вы сможете наслаждаться этим контентом только на Vision Pro, устройство оснащено всем необходимым для отображения поддерживаемого контента. Apple использует новый сверхплотный дисплей, который может уместить 64 пикселя на площади одного пикселя iPhone — их размер составляет всего 7,5 микрон. Это означает, что контент 4K может воспроизводиться в исходном разрешении без эффекта «экранной двери», характерного для более дешевых гарнитур. Известно, что Apple сотрудничала с Zeiss над разработкой корректирующих линз, которые крепятся к Vision Pro, так что вам не нужно носить очки.

Vision Pro может просканировать ваше лицо, чтобы создать виртуальную фигуру для видеочата.

Компания сделала аккумулятор гарнитуры внешним, подключаемым к устройству с помощью кабеля. Во время демонстрационных показов казалось, что аккумулятор скрыт в кармане пользователя. Это поможет сделать гарнитуру более удобной (батарейки тяжелые). Apple говорит, что долго и усердно работала над тем, чтобы сделать ремешок полностью регулируемым, и планирует в будущем предложить дополнительные стили ремешков. Apple также утверждает, что изучила «тысячи голов», чтобы убедиться, что Vision Pro подойдет всем.

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Apple не объявила конкретную дату старта продаж, заявив, что это произойдет в начале следующего года, но, возможно, это и к лучшему. Любому, кто планирует приобрести Vision Pro, потребуется некоторое время, чтобы собрать такую большую сумму. Apple непреклонна в том, что это новый вид сверхсовременного продукта, и цена отражает это. Vision Pro будет продаваться по цене 3500 долларов, и это без линз Zeiss или необычных ремешков. Это слишком много для категории продуктов, которые находятся в состоянии застоя.

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#apple #vision pro #vision pro ar #гарнитура дополненной реальности
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