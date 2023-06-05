Опытный моддер из Бразилии, который уже несколько лет занимается созданием уникальных ПК, решил взяться за самый сложный и амбициозный проект в своей жизни - сделать ПК невидимым.

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Моддер Николас Зетта, также известный на YouTube под ником Basically Homeless, изготовил первый в мире невидимый ПК. На первый взгляд он выглядит как обычный стол, но при ближайшем рассмотрении вы увидите полупрозрачный дисплей, который, кажется, парит в воздухе, а также отсутствие видимых проводов, которые обычно присутствуют во всех ПК.

На самом деле перед вами электрический стационарный стол Flexispot E7, ноутбук ASUS, проектор, прозрачная пленка для дисплея и несколько других компьютерных компонентов, которые можно легко приобрести в Интернете. Чтобы создать иллюзию невидимого ПК, Zetta пришлось разобрать ноутбук, закрепить оборудование под столом, установить камеру с датчиком глубины в светильнике прямо над столом для отслеживания рук, а затем покрыть кусок пластик прозрачной пленкой ClearBright, чтобы на нее можно было проецировать изображение.

Николас Зетта говорит, что его целью было показать новые возможности моддинга ПК и поразить публику своим творением. Он также хотел создать компьютер, который бы не мешал интерьеру комнаты и не отвлекал от работы или игры. Он говорит, что его последний проект - это идеальный компьютер для любителей минимализма и скрытности.

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Он также заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит работать над усовершенствованием своего прозрачного ПК. Он хочет сделать его еще более невидимым, мощным и функциональным. В его планах также другие уникальные компьютерные установки, которые будут поражать своей оригинальностью и красотой.