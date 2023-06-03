По данным космического телескопа Кеплер, треть планет вокруг красных карликов или M-карликов может быть пригодна для жизни.

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Красные карлики или M-карлики - это самые распространенные звезды в нашей галактике. Они составляют около 70% всех звезд в Млечном Пути. Они также являются самыми долгоживущими звездами, которые могут существовать до триллионов лет. Но какова вероятность, что вокруг этих звезд есть планеты, пригодные для жизни?

На этот вопрос может ответить космический телескоп Кеплер, который был запущен в 2009 году с целью исследовать планеты вне Солнечной системы. На данный момент он обнаружил более 4000 экзопланет, большинство которых находятся в обитаемой зоне красных карликов. Кеплер также измерял яркость этих звезд для того, чтобы определить, как часто они делают вспышки - короткие и мощные выбросы энергии, которые могут повредить атмосферу и органическую жизнь на экзопланетах.

Согласно полученным данным, около трети планет, которые вращаются вокруг красных карликов находятся в так называемой “обитаемой зоне” - предполагаемом расстоянии от звезды, при котором температура на поверхности позволяет существовать жидкой воде. Это одно из ключевых условий для возникновения и поддержания жизни, какой мы ее знаем. Однако это не гарантирует, что эти планеты действительно обитаемы. Для этого им также нужна защитная атмосфера, которая может предотвратить потерю воды и блокировать ультрафиолетовое излучение от звезды.

Известно, что вспышки на М-карликах являются серьезной угрозой для атмосферы и жизни на экзопланетах. Они могут вызывать "эрозию" атмосферы и уменьшать количество кислорода и озона. Вспышки также опасны тем, что могут усилить парниковый эффект и перегревать планету. Помимо всего перечисленного, они могут вызвать геомагнитные бури, которые влияют на развитие органической жизни.

Однако не все вспышки одинаково опасны. Исследователи обнаружили, что частота и интенсивность вспышек зависят от возраста и массы звезды. Молодые и легкие красные карлики более склонны к сильным вспышкам, чем старые и тяжелые. Таким образом, планеты вокруг старых и тяжелых красных карликов имеют больше шансов не потерять свою атмосферу и тем самым сберечь условия для развития жизни.

Кроме того, экзопланеты, которые находятся в обитаемой зоне красных карликов имеют свои преимущества. Например, они могут быть приливно заблокированы, то есть всегда обращены одной стороной к своей звезде. В результате может сформироваться умеренная климатическая зона между слишком горячей и слишком холодной сторонами планеты, где может сохранится жидкая вода, которая просто необходима для растений и животных. Также эти экзопланеты будут получать больше биосинтетически активного света, который может способствовать фотосинтезу и биологическому разнообразию.

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Таким образом, экзопланеты находящиеся в обитаемой зоне красных карликов с большой вероятностью пригодны для жизни, если имеют атмосферу и не подвергаются частым и мощным вспышкам. Это делает их интересными объектами для поиска жизни во Вселенной.