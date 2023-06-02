Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Microsoft представила бесплатные виджеты мониторинга процессора и видеокарты для Windows 11
Если вы следите за состоянием своей системы, вам стоит ознакомиться с этой бесплатной утилитой.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Если и есть какое-то общее увлечение среди компьютерных энтузиастов, так это наблюдение за нашим оборудованием. Постоянный мониторинг об использовании процессора, видеокарты и оперативной памяти дает нам необходимую информацию о том работает ли наша система с максимальной производительностью. Сейчас таких программ достаточно, но Microsoft все равно решила выпустить свою бесплатную утилиту, в первую очередь предназначенную для разработчиков, которая поможет контролировать ресурсы ПК в режиме реального времени. Она называется Dev Home, и в настоящее время можно бесплатно потестировать ее предварительную версию.

Главное преимущество приложения, по крайней мере для нас, не разработчиков, заключается в том, что оно позволяет добавлять виджеты системной информации в Windows 11. С помощью комбинации клавиш Windows + W можно будет просмотреть статистику процессора, графического процессора, памяти и сетевого трафика. Вам нужно будет добавить каждый виджет в меню по отдельности, что займет всего несколько секунд для каждого виджета. Поскольку это бета-версия, она содержит ошибки, поэтому вы должны быть к этому готовы. На форуме пишут, что когда они попытались открыть утилиту в первый раз, она несколько раз вылетала, прежде чем, наконец, запустилась.

Вы можете оставить виджеты открытыми в приложении, чтобы отслеживать их 24/7, или закрепить их в меню виджетов.

После запуска вы можете оставить ее на рабочем столе в виде пристыкованного элемента изменяемого размера; если у вас достаточно большой монитор, это не самый плохой вариант. Однако проще добавить ее в виджеты в меню Windows 11, чтобы можно было сразу посмотреть статистику. Она включает в себя много полезной информации, например, основные процессы, потребляющие ресурсы, и здесь есть удобная кнопка «Завершить процесс», если вы хотите убить приложение. Однако в приложении вы увидите больше процессов, чем в виджете.

Еще одна замечательная функция заключается в том, что она позволяет переключать мониторинг между отдельными видеокартами и сетями, если у вас есть такое оборудование. В данном случае процессор Intel KF без iGPU, поэтому у энтузиаста не получилось протестировать эту функцию, и то же самое касается интернет сети. Тем не менее, некоторым людям это могло бы пригодиться.

Для настройки всех виджетов понадобится всего несколько минут.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Также энтузиасты столкнулись с некоторыми другими ошибками; они не могли видеть температуру графического процессора, а сетевой монитор иногда зависал и не показывал никаких передаваемых данных. Тем не менее, из-за этого система не подвисала и не крашилась, поэтому утилита не должна лишить вас каких-либо ценных данных. Также есть множество удобных инструментов для разработчиков Windows, о которых вы можете прочитать на соответствующей странице Microsoft.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11 #мониторинг процессора #dev home #мониторинг cpu и gpu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
Microsoft приносит на Windows 11 виджеты для мониторинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
132
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
5
Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
2
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
+
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
4
Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
5
Секретарь СНБО Украины Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
4
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
42
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
8
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о «психологическом» взятии Крыма
4
Сырский признал, что продвижение ВСУ на флангах Бахмута остановлено
+
В свободном доступе появился фильм про деятельность ЧВК "Вагнер" на Донбассе [Видео]
2
Fractal Design представила Mini-ITX корпуса Terra с вставкой из орехового дерева
+
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
8
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
2
В Польше появились первые указатели с заменой названия Калининград на Крулевец
3
Новая ММО по вселенной "Властелин Колец" от Amazon
3
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
11
Мобильный интернет в России теряет популярность из-за роста цен на связь при отсутствии развития
17

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
8
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
29
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
12
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
11
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
60
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
6
"Ледяная оттепель" в отношениях между США и Китаем может привести к войне - Asia Times
4
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3

Сейчас обсуждают

Yurchik
17:40
Снарядов нет, но вы держитесь.
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
Джанат Мурадов
17:39
Мне 4 й больше безумного макса напомнил. Беэйл переигрывает. Конор более хладнокровный должен быть
Новый фильм "Терминатор" уже в разработке, заявил Джеймс Кэмерон на конференции Dell Tech World
Lubitel 32
17:39
Ненависть это то что надо. И вполне здоровая симметричная реакция. Будто эти бледнолицые собаки не воткнут вам нож в глаз будь у них возможность. Дешовые украинки всех возрастов в бордели европы. Ал...
В Киеве возникли множественные пожары, но в ВСУ сообщили о "полном перехвате" российских ракет
Имя
17:37
"Однопоток-то ждут, но не гонят" гонят, там авторазгон по умолчанию вкл на системных платах.
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
Максим Лапардин
17:37
Что тебя заставляет писать такие комментарии?Не в курсе что обратно тоже прилетит?А обычные жители не люди?
Трамп продолжает убеждать общественность в том, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа
Big Gnom
17:36
Альберт Канн все и построил!!! Более того рабочие были американцы у него ))) Поэтому и сложилось более менее у СССР в тот сложный период. Станки то американские были и конвейер их же ))) Совместимость...
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
Xmast
17:36
Армения де факто владела карабахом с момента развала союза. Про полюса рассказывай кто сдает. Херсоны и прочее.
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте с Украиной
Tenqlnk
17:36
У меня есть семья и дети, вопрос остается открытым, хули ты не в окопе ?
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
mo3ulla
17:33
учитывая что армения сама не признала карабах . к тому же карабах не является территорией армении.. то рф причем ? или по вашему мнению рф должна была ввзязаться в междусобойчик на законной территории...
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте с Украиной
Просто Хомяк
17:33
"Ланцет" не настолько мощный боеприпас. Вряд ли он может надёжно поражать танки.
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем