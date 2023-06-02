Если вы следите за состоянием своей системы, вам стоит ознакомиться с этой бесплатной утилитой.

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Если и есть какое-то общее увлечение среди компьютерных энтузиастов, так это наблюдение за нашим оборудованием. Постоянный мониторинг об использовании процессора, видеокарты и оперативной памяти дает нам необходимую информацию о том работает ли наша система с максимальной производительностью. Сейчас таких программ достаточно, но Microsoft все равно решила выпустить свою бесплатную утилиту, в первую очередь предназначенную для разработчиков, которая поможет контролировать ресурсы ПК в режиме реального времени. Она называется Dev Home, и в настоящее время можно бесплатно потестировать ее предварительную версию.

Главное преимущество приложения, по крайней мере для нас, не разработчиков, заключается в том, что оно позволяет добавлять виджеты системной информации в Windows 11. С помощью комбинации клавиш Windows + W можно будет просмотреть статистику процессора, графического процессора, памяти и сетевого трафика. Вам нужно будет добавить каждый виджет в меню по отдельности, что займет всего несколько секунд для каждого виджета. Поскольку это бета-версия, она содержит ошибки, поэтому вы должны быть к этому готовы. На форуме пишут, что когда они попытались открыть утилиту в первый раз, она несколько раз вылетала, прежде чем, наконец, запустилась.

Вы можете оставить виджеты открытыми в приложении, чтобы отслеживать их 24/7, или закрепить их в меню виджетов.

После запуска вы можете оставить ее на рабочем столе в виде пристыкованного элемента изменяемого размера; если у вас достаточно большой монитор, это не самый плохой вариант. Однако проще добавить ее в виджеты в меню Windows 11, чтобы можно было сразу посмотреть статистику. Она включает в себя много полезной информации, например, основные процессы, потребляющие ресурсы, и здесь есть удобная кнопка «Завершить процесс», если вы хотите убить приложение. Однако в приложении вы увидите больше процессов, чем в виджете.

Еще одна замечательная функция заключается в том, что она позволяет переключать мониторинг между отдельными видеокартами и сетями, если у вас есть такое оборудование. В данном случае процессор Intel KF без iGPU, поэтому у энтузиаста не получилось протестировать эту функцию, и то же самое касается интернет сети. Тем не менее, некоторым людям это могло бы пригодиться.

Для настройки всех виджетов понадобится всего несколько минут.

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Также энтузиасты столкнулись с некоторыми другими ошибками; они не могли видеть температуру графического процессора, а сетевой монитор иногда зависал и не показывал никаких передаваемых данных. Тем не менее, из-за этого система не подвисала и не крашилась, поэтому утилита не должна лишить вас каких-либо ценных данных. Также есть множество удобных инструментов для разработчиков Windows, о которых вы можете прочитать на соответствующей странице Microsoft.