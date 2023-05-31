Усовершенствованная технология позволит уменьшить размытие движущихся объектов на экране.

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Раньше максимальное разрешение дисплея было самым важным показателем для игрового монитора, но сегодняшних привередливых геймеров волнует частота обновления. Последние игровые мониторы предлагают частоту обновления, измеряемую сотнями герц, но Nvidia подчеркнула, что далеко не все мониторы гарантируют плавность изображения в играх. Для этого вам понадобится монитор, который поддерживает Ultra Low Motion Blur 2. По сути, это усовершенствованная технология G-Sync, которая обеспечивает высокую четкость движений с частотой более 1000 Гц.

Современные ЖК- и OLED-мониторы представляют собой дисплеи «удерживающего» типа, это когда каждый кадр задерживается до тех пор, пока не будет готов следующий. Старые ЭЛТ-мониторы и плазменные экраны лучше подходят для движения, потому что они были дисплеями "стробоскопического" типа. Это означает, что они отображают один кадр, затем ничего не отображают, а затем отображают следующий кадр, когда он будет готов. Наш мозг воспринимает эти стробированные кадры как более чистое движение, чем режим удержания. Ниже приведен наглядный пример этого эффекта.





Nvidia выпустила первую версию ULMB в 2015 году, когда частота обновления мониторов была гораздо ниже, чем сегодня. Усовершенствованная ULMB 2 использует более высокую частоту обновления в современном оборудовании для повышения четкости изображения при сохранении яркости. Это было проблемой для оригинальной ULMB, потому что этот метод большую часть времени отключал подсветку, что, как ни странно, делало движения более плавными.

Таким образом, мониторы с ULMB 2 не обновляются с частотой 1 000 Гц, но, по словам Nvidia, они выглядят так же плавно, как мониторы с частотой 1 000 Гц. ULMB 2 использует функцию Vertical Dependent Overdrive, чтобы устранить проблемы с низкой яркостью, которые мешали оригиналу, и при этом предотвращает перекрестные помехи. G-Sync может управлять временем отклика на основе вертикального сканирования, включая подсветку в необходимое время, когда все пиксели готовы. Nvidia сообщила, что мониторы с технологией ULMB 2 будут поддерживать яркость 250 нит.

Большинству геймеров придется купить новый монитор, чтобы насладиться ULMB 2, но некоторые мониторы будут поддерживать эту функцию с обновленной прошивкой. Сообщается, что некоторые мониторы Acer Predator и ASUS ROG уже можно перепрошить, благодаря чему, эти 1440p 360Hz мониторы смогут отображать более плавное движение. В ближайшие недели еще один монитор Asus и AOC также получат обновления для включения ULMB 2. Эти мониторы недешевые, и может потребоваться время, чтобы ULMB 2 появился в более доступных дисплеях. Для этого требуется 360 Гц или выше, а такие панели все еще остаются нишевыми и предназначены в основном для киберспортсменов.

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