Пользователь может использовать носимое устройство для отслеживания частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, а функции артериального давления и температуры кожи появятся в 2024 году.

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Умное кольцо Iris теперь доступно для предварительного заказа после успешной краудфандинговой кампании Kickstarter. Во время кампании, которая началась в феврале, было продано более 4000 единиц носимых устройств, что принесло прибыль компании более 650 000 долларов. Теперь вы можете сделать предварительный заказ на умное кольцо для отслеживания состояния здоровья через кампанию Indiegogo InDemand по цене от 184 швейцарских франков (~ 204 доллара). Минимальный взнос в старой кампании Kickstarter составлял 137 швейцарских франков (~ 152 доллара); для сравнения, смарт-кольцо Oura стоит 299 долларов.

Те, кто сделает предварительный заказ через Indiegogo, могут рассчитывать на получение своего кольца Iris в декабре с бесплатной пожизненной подпиской на премиальные функции, за которые в противном случае взимается плата в размере 10 долларов в месяц. Кроме того, компания предлагает бесплатный возврат в течение 14 дней. Вы можете использовать носимое устройство для отслеживания таких показателей, как частота сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, с помощью датчика PPG с шестью фотодетекторами и 18 светодиодами. Устройство имеет медицинский термометр и датчик артериального давления, что отличает Iris от его конкурента Oura; однако эти инструменты будут недоступны до тех пор, пока в середине 2024 года не будет выпущено обновление OTA.

Вы также можете отслеживать качество сна и уровень стресса. Поскольку этот продукт является новым для рынка, точность каждой функции еще предстоит выяснить. Ранее в этом месяце "Assim and Nino", команда разработчиков носимых устройств, объявили, что получили патент на «самое элегантное и интеллектуальное устройство для мониторинга здоровья». Кольцо имеет ширину 5 мм и толщину 2,5 мм, вес менее 5 г (~ 0,18 унции). В настоящее время на Indiegogo осталось ограниченное количество продукта. Пока неясно, когда умное кольцо Iris будет производиться в более крупных объемах и станет более доступным.

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