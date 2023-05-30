Лунный разведывательный орбитальный аппарат обнаружил несколько обломков вокруг того места, где должен был приземлиться HAKUTO-R.

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Около месяца назад мы должны были увидеть, как впервые в истории на Луну высадится частный космический корабль. Увы, посадочный модуль HAKUTO-R японской компании iSpace не смог приземлиться на Луну. Вместо этого он разлетелся на куски при ударе. Эксперты сделали такое предположение на основании того, что обычно происходит при неудачных посадках на Луну, но теперь у нас есть прямые доказательства, благодаря НАСА. Лунный разведывательный орбитальный аппарат агентства (LRO) осмотрел место посадки несколько недель спустя и, конечно же, обнаружил разбросанные части разрушенного посадочного модуля.

Компания iSpace была в числе нескольких участников, которые едва не выиграли конкурс Google Lunar X Prize. Этот конкурс в итоге остался без победителя, поскольку даже спустя 50 лет после миссии "Аполлон" полет на Луну остается чрезвычайно сложным и опасным. Несмотря на то, что японская компания не получила X Prize, iSpace все же удалось завершить строительство посадочного модуля HAKUTO-R, который запустили в конце 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9. Возможно, эта ракета была проклята, потому что в состав полезной нагрузки также входил лунный фонарик НАСА, двигатели которого вышли из строя и испортили всю миссию.

Разведывательный аппарат НАСА получил десять изображений с помощью своих узкоугольных камер (NAC), показывающих участок лунной поверхности размером 40 x 45 километров. Используя изображения NAC, сделанные до удара, команда LRO идентифицировала несколько обломков на 47,581° с.ш., 44,094° в.д., которые вы можете видеть ниже. LRO продолжит наблюдения за этим регионом в будущем.

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В последнем отчете о расследовании этого происшествия iSpace сообщает, что авария произошла из-за неправильного расчета высоты. Думая, что он находится выше над поверхностью, HAKUTO-R не смог снизить скорость для мягкой посадки. iSpace заявила, что извлечет уроки из этой неудачи и надеется, что две ее будущие лунные миссии HAKUTO пройдут лучше.

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Даже если это не будет японская компания, кто-нибудь со временем все таки посадит на Луну коммерческий полезный груз. Поскольку НАСА продолжает разработку планов по возвращению на Луну, будет расти интерес к экспериментам и длительным экспедициям экипажей на поверхность спутника Земли, для которых требуются материалы с Земли. НАСА планирует развернуть космическую станцию на орбите Луны, чтобы предоставить место для стыковки коммерческих транспортных средств, таких как Starship HLS и Blue Lander.