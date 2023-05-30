Ключевой особенностью процессоров Meteor Lake станет специальный нейронный движок VPU (Versatile Processing Unit).

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Фанаты «синей команда» долго ждали, когда Intel официально представит свою следующую архитектуру процессоров с кодовым названием Meteor Lake. Вчера на выставке Computex компания Intel продемонстрировала представителям СМИ прототип чипа Meteor Lake.

Ресурс Wccftech сообщает, что Intel продемонстрировала интегрированный сопроцессор VPU в Meteor Lake, который должен помочь с приложениями искусственного интеллекта и их функциями. В одном из видеороликов компания продемонстрировала, как включенный VPU справляется с обработкой Advanced Blue намного быстрее, чем чип без VPU, а также потребляет всего пятую часть мощности от максимальной.

В другой демонстрации Meteor Lake использовалась программа преобразования текста в изображение Stable Diffusion. И снова использование этой программы с VPU привело к более быстрой обработке художественных изображений по сравнению с использованием программы без VPU.









Чип, который использовался в демонстрации Computex, имеет 16 ядер и 22 потока. Однако официально не было подтверждено, что именно такая конфигурация будет использоваться в первых процессорах Meteor Lake. По словам маркетологов Intel, дополнительная информация будет опубликована где-то в августе или сентябре. Это соответствует предыдущим планам Intel по срокам выпуска Meteor Lake, которые были намечены на вторую половину 2023 года.

Intel также рассказала о встроенном графическом процессоре внутри чипа Meteor Lake. Это будет версия графического чипа Intel Arc, которая должна поддерживать такие функции, как DX12 Ultimate, трассировка лучей и XeSS. Однако у нас пока нет информации о производительности этого встроенного графического процессора, поэтому, даже если он поддерживает трассировку лучей, вряд ли он сможет конкурировать с дискретными видеокартами.

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В завершении презентации, Intel заявила, что мы узнаем больше о планах компании по ребрендингу своих будущих процессоров где-то в начале июня. Несколько недель назад Intel подтвердила, что будет вносить «изменения бренда» для своих будущих чипов, а это означает, что мы, вероятно, попрощаемся с текущим брендом Core.