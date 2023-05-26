Похоже, что это просто очередной маркетинговый ход от производителей пластика.

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Все мы знаем о катастрофической проблеме пластиковых отходов на планете. Чтобы предложить какое-то решение — и, давайте будем честными, заработать немного денег — бренды и их маркетинговые отделы придумали «биоразлагаемые» пластиковые продукты, которые, как нас заверяли, разрушаются после того, как их выбросили. Но, согласно новому исследованиям, биоразлагаемый пластик не всегда растворяется в океане, где сейчас образовались острова из мусора.

В исследовании, опубликованном в среду, команда из четырех ученых (один из которых работает с морским мусором) сообщает, что пластик, считающийся биоразлагаемым или компостируемым, "сохраняется как загрязнитель" в некоторых природных средах, в частности в океане. Биоразлагаемые пластмассы должны разрушаться гораздо быстрее, чем обычные пластмассы, но для этого требуются особые промышленные или природные условия. Вилка из биоразлагаемого пластика должна разлагаться в течение нескольких недель в компостной куче или в лесной почве, но похоже, что в морской воде это не работает.

Исследователи проверили это, взяв образцы различных пластиков и проследив за их распадом в морской воде. В их экспериментах использовались два пластика на основе целлюлозы, один лиоцелл и один из органического хлопка; пластик на биологической основе из полимолочной кислоты (PLA); обычный ПЭТ-пластик на масляной основе (который, как известно, разлагается более 500 лет); и пластиковый материал, состоящий как из лиоцелла, так и из ПЭТ. Ученые погрузили образцы возле пирса в Калифорнии, сначала на 231 день на поверхности моря и на 196 дней на 10-метровом морском дне.

Схема, показывающая распад каждого пластикового материала, использованного в экспериментах на поверхности моря и на морском дне.

На поверхности моря оба материала на основе целлюлозы (лиоцелл и органический хлопок) практически исчезли к 28-дневной отметке. Но остальные три материала были далеки от такого же состояния деградации. Спустя 231 день PLA, который включает в себя множество «экологически чистых» одноразовых стаканчиков, тарелок и пакетов для покупок, оставался практически неповрежденным, как и обычный ПЭТ. Лиоцелл/ПЭТ показал «признаки фрагментации или истончения», но в остальном не распался.

Результаты были хуже на морском дне, где целлюлозный материал на хлопковой основе сохранился через 28 дней. Через 196 дней PLA, ПЭТ и смесь лиоцелл/ПЭТ были обнаружены примерно в том же состоянии, что и в конце эксперимента на поверхности моря. Минеральные зерна на морском дне изменили цвет образцов, но в остальном не оказали влияния. За все 428 дней исследования ни один из пластиков PLA, ПЭТ или смеси лиоцелл/ПЭТ не показал видимых признаков биодеградации.

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Учитывая, что около 14 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, мы не можем чувствовать себя комфортно, покупая или используя пластиковые изделия с пометкой «биоразлагаемые» или «компостируемые». Но, как обычно у нас бывает, в первую очередь люди думают о прибыли. Материалы на основе целлюлозы показали преимущество в виде короткого времени пребывания в морской среде. Поэтому такой вид пластика должен стать основным у производителей, но тут все зависит от его рентабельности.