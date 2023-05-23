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Adobe внедрила генеративный искусственный интеллект в последнюю бета-версию Photoshop
Новый инструмент генерации изображений на основе технологии Firefly от Adobe появится в бета-версии Photoshop уже сегодня.
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Adobe использовала искусственный интеллект только в некоторых функциях, таких как контентно-зависимая заливка в Photoshop, но теперь она открывает доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта в своем флагманском приложении для редактирования. Начиная с сегодняшнего дня, бета-версия Photoshop будет иметь долгожданную генеративную заливку (Generative Fill). Эта функция использует искусственный интеллект для добавления, удаления и изменения объектов с помощью текстовой подсказки (prompt).

Интернет-сообщество в настоящее время одержимо текстовыми генеративными ИИ, таким как ChatGPT и Bard, но генераторы изображений тоже становятся прибыльным бизнесом. Компания OpenAI, которая создала ChatGPT, также имеет генератор изображений Dall-E, а еще есть Stable Diffusion, Midjourney и другие. Adobe подготовила свою версию этой технологии и назвала ее Firefly, которая собственно и будет использоваться в Photoshop.

Чтобы получить доступ к новым функциям искусственного интеллекта, вам нужно воспользоваться новой контекстной панелью задач. Все, что вам нужно сделать, это выделить объект с помощью любого инструмента выделения в Photoshop, а затем ввести в поле подсказки то, что вы хотите изменить. Вы можете добавлять новые объекты, изменять уже существующие и удалять ненужные. Adobe опубликовала несколько отличных демонстрационных видеороликов (ниже), которые демонстрируют мощь генеративного ИИ в Photoshop.


Каждый вид генеративного искусственного интеллекта сопряжен со своими собственными противоречиями, а для генераторов изображений это нарушение авторских прав. Как и все современные системы искусственного интеллекта, генераторы изображений должны быть обучены на большом количестве данных, и иногда работа, защищенная авторским правом, может просочиться в конечные продукты. Компания Firefly прошла обучение работе с лицензированными изображениями Adobe Stock и общедоступным контентом, чтобы избежать этих этических и юридических проблем. Хотя некоторый контент Adobe Stock может быть сгенерирован самим искусственным интеллектом, так что здесь все еще существует некоторая неопределенность.

Все это звучит здорово, но есть одна загвоздка. Несмотря на то, что Adobe обещала, что генеративная заливка будет доступна в последней бета-версии Photoshop, эта опция находится не там, где должна быть в новой контекстной панели задач. В демоверсии Adobe на YouTube есть множество комментариев, в которых спрашивают, почему эта функция еще недоступна, и на данный момент нет четкого ответа.

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Если у вас есть бета-версия 24.6 от Creative Cloud, вы сможете ознакомиться с возможностями искусственного интеллекта, как только Adobe включит его на своем сервере. В этой версии также внесены некоторые приятные изменения в градиенты, предустановки настроек и многое другое. Если вы не хотите иметь дело со всей этой бета-ерундой, генеративная заливка  будет доступна всем во второй половине 2023 года.

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#искусственный интеллект #adobe #photoshop #firefly #генеративный ии #adobe firefly
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