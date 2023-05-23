Видеокарты RX 7600 и RTX 4060 Ti протестированы в 3DMark.

реклама

На этой неделе появятся две новые видеокарты среднего уровня и геймеры решат, какая из них заслуживает своих денег. По слухам, новые видеокарты Nvidia RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7600 выйдут 24 и 25 числа соответственно. И как показывают первые тесты, Nvidia является победителем в этом противостоянии (по крайней мере по производительности). Для продвинутых пользователей это не является большим сюрпризом, поскольку видеокарта AMD будет брать ценой и не сможет конкурировать с картой Ti.

Первые бенчмарки появились на ресурсе Videocardz, который получил их от неназванных обозревателей, несмотря на то, что это пока запрещено. Новые видеокарты тестировались в 3DMark и обозреватели прислали оценки FireStrike, TimeSpy и Speed Way. Поскольку это синтетические тесты, нам придется немного подождать, чтобы получить реальные показатели в играх. Как и ожидалось победила Nvidia, поскольку 4060 Ti стоимостью 399 долларов будет дороже на 100 долларов Radeon RX 7600. Но стоит учесть, что AMD еще не опубликовала никакой официальной информации об этом графическом процессоре, так что это все предположения. Тем не менее, учитывая, что у видеокарты нет прозвища XT, можно с уверенностью предположить, что она будет стоить в диапазоне 300 долларов, так как RX 6600 стоила $329 на старте продаж.





RTX 4060 Ti и Radeon 7600 станут первыми видеокартами нового поколения из обоих лагерей, для которых потребуется всего два вентилятора.

В Timespy RTX 4060 Ti оказалась на 25% быстрее, чем 7600, а в TimeSpy Extreme в разрешении 4K этот разрыв составил 24%. В тесте SpeedWay, в котором используется DX12 с трассировкой лучей, 4060 Ti одержала самую крупную победу с преимуществом в 63%. Это неудивительно, поскольку трассировка лучей остается ахиллесовой пятой графических процессоров AMD. Несмотря на поражение, Radeon показала хороший результат в FireStrike, где разница составила всего 5%.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Более важной новостью здесь является то, что RTX 4060 Ti показывает только 10% прирост по сравнению с RTX 3060 Ti двухлетней давности. Новая видеокарта смогла превзойти своего предшественника, несмотря на использование кристалла вдвое меньшего размера и энергопотребления на 40 Вт меньше. Для сравнения, площадь кристалла AD106 в 4060 Ti составляет всего 190 мм2 по сравнению с 398 мм2 кристалла GA104 в 3060 Ti. Скорее всего она не покажет значительного прироста в чистой растеризации по сравнению с предыдущим поколением, но она, несомненно, будет лучше справляться с трассировкой лучей в самом маленьком форм-факторе Ada Lovelace.