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На этой неделе появятся две новые видеокарты среднего уровня и геймеры решат, какая из них заслуживает своих денег. По слухам, новые видеокарты Nvidia RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7600 выйдут 24 и 25 числа соответственно. И как показывают первые тесты, Nvidia является победителем в этом противостоянии (по крайней мере по производительности). Для продвинутых пользователей это не является большим сюрпризом, поскольку видеокарта AMD будет брать ценой и не сможет конкурировать с картой Ti.
Первые бенчмарки появились на ресурсе Videocardz, который получил их от неназванных обозревателей, несмотря на то, что это пока запрещено. Новые видеокарты тестировались в 3DMark и обозреватели прислали оценки FireStrike, TimeSpy и Speed Way. Поскольку это синтетические тесты, нам придется немного подождать, чтобы получить реальные показатели в играх. Как и ожидалось победила Nvidia, поскольку 4060 Ti стоимостью 399 долларов будет дороже на 100 долларов Radeon RX 7600. Но стоит учесть, что AMD еще не опубликовала никакой официальной информации об этом графическом процессоре, так что это все предположения. Тем не менее, учитывая, что у видеокарты нет прозвища XT, можно с уверенностью предположить, что она будет стоить в диапазоне 300 долларов, так как RX 6600 стоила $329 на старте продаж.
В Timespy RTX 4060 Ti оказалась на 25% быстрее, чем 7600, а в TimeSpy Extreme в разрешении 4K этот разрыв составил 24%. В тесте SpeedWay, в котором используется DX12 с трассировкой лучей, 4060 Ti одержала самую крупную победу с преимуществом в 63%. Это неудивительно, поскольку трассировка лучей остается ахиллесовой пятой графических процессоров AMD. Несмотря на поражение, Radeon показала хороший результат в FireStrike, где разница составила всего 5%.
Более важной новостью здесь является то, что RTX 4060 Ti показывает только 10% прирост по сравнению с RTX 3060 Ti двухлетней давности. Новая видеокарта смогла превзойти своего предшественника, несмотря на использование кристалла вдвое меньшего размера и энергопотребления на 40 Вт меньше. Для сравнения, площадь кристалла AD106 в 4060 Ti составляет всего 190 мм2 по сравнению с 398 мм2 кристалла GA104 в 3060 Ti. Скорее всего она не покажет значительного прироста в чистой растеризации по сравнению с предыдущим поколением, но она, несомненно, будет лучше справляться с трассировкой лучей в самом маленьком форм-факторе Ada Lovelace.