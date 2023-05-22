Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Intel подготовила «сбалансированные сборки» для игровых ПК с процессорами Core и видеокартами Arc
Тестеры компании были заняты выяснением того, какие процессоры Intel лучше всего сочетаются с видеокартами Arc.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

Тестировщики компании Intel выяснили, какие процессоры лучше всего сочетаются с видеокартами Intel Arc и представили публике «сбалансированные сборки». Как сообщается, они занялись этим, потому что ютуберы всегда используют самые высокопроизводительные процессоры для тестирования новых видеокарт, чтобы устранить узкие места, но это не самый лучший пример для вашей собственной сборки ПК.

Они потратили много времени и провели множество реальных игровых тестов, чтобы определить лучшие комбинации CPU+GPU. И теперь компания предлагает эти решения в виде предварительно собранных систем от своих партнеров, так что это, по сути, маркетинговая кампания, но вы также можете использовать эту информацию для самостоятельной сборки.

Суть эксперимента Intel заключалась в том, чтобы выяснить, как ее графические процессоры сочетаются с каждым из ее процессоров. Чтобы найти наилучшее соотношение цены и производительности, Intel протестировала различные процессоры со своими видеокартами, чтобы определить наилучший вариант. В результате этих тестов было выявлено, что процессор Core i5 или i7 лучше всего сочетается с высокопроизводительными графическими процессорами Arc A770 и A750. Если вы приобрели видеокарту начального уровня Arc A380, то вам следует использовать процессор Core i3 или i5. По результатам тестов также выяснилось, что процессор Core i9 будет полезен только в том случае, если вы используете такую мощную видеокарту, как RTX 4090.


По сути, тестировщики Intel продемонстрировали излишнюю производительность флагманского процессора по отношению к бюджетным видеокартам. По мере добавления большего количества ядер и более высоких тактовых частот преимущества уменьшаются. Учитывая дополнительные расходы, связанные с переходом с i5 или i7 на i9, что в некоторых случаях примерно вдвое превышает цену, это того не стоит. Если только вам не нужен высокопроизводительный процессор для создания контента. Для игр i7 является оптимальным решением, по крайней мере, для видеокарт Intel. В этом нет ничего удивительного, поскольку процессоры Core i9 всегда были скорее предметом хвастовства, чем преимуществом в играх.

Если вы посмотрите на синюю линию, вы увидите, что графический процессор Intel A750 не сильно выигрывает от более дорогих процессоров.

Intel заявляет, что Core i5-12400F среднего класса почти соответствует производительности более дорогих процессоров в DX12 (см. график выше). В DX11 разница была немного больше, но этот процессор за 200 долларов с шестью P-ядрами обеспечивает 90% производительности Core i9, который в 3 раза дороже, поэтому флагманский процессор стоит покупать только для связки с RTX 4090.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В целом, похоже, что Intel просто решила напомнить людям о своих видеокартах сейчас, когда и Nvidia, и AMD собираются посягнуть на ее территорию среднего уровня. RTX 4060 Ti 8 ГБ поступит в продажу на следующей неделе по цене 399 долларов, а версия на 16 ГБ и обычная 4060 появятся в июле по цене 499 и 299 долларов соответственно. AMD также готовит Radeon 7600, цена которого уточняется, но, вероятно, она будет стоить около 299 долларов. Это, так сказать, помешает продажам Intel, поскольку ее 16-гигабайтная A770 стоит 349 долларов, а 8-гигабайтная модель — 329 долларов. Arc A750 стоит всего 249 долларов, поэтому очень скоро мы, наконец, увидим, как видеокарты Intel выглядят в сравнении с новейшими графическими процессорами GeForce и Radeon.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #intel arc #arc a770 #arc a750 #intel arc a380
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel готовит переход на новую архитектуру x86-S
Кристалл Meteor Lake-S с конфиугарцией 6P+8E могли отменить — инсайдер
Процессоры Intel Meteor Lake-S могли снова отменить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
52
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
22
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
37
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
24
Польская компания подала в суд на Газпром с требованием выплатить 220 млн. долларов "долга"
18
Пригожин сообщил о взятии Бахмута и выводе ЧВК «Вагнер» из города
7
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Российский спецназ совершил рейд по украинским тылам и нанес удары по позициям ВСУ
2
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Defense Express посчитали, сколько F-16 запад готов поставить Украине
17
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
6
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
2
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
10
Politico: В Белом доме подтвердили передачу Украине F-16
3
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
1
Минобороны РФ подтвердило освобождение Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации
+
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Предположительно, часть подразделений ВСУ могут находиться в "котле" на западных окраинах Бахмута
4
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
57
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
4
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
59
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
8
Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti
18
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
9
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
22
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
5

Сейчас обсуждают

Kutuz
18:20
Сам найдешь при желании в той же телеге. Да хоть шухуем, если это так смешно.
Российские силовые ведомства осуществляют ликвидацию украинских диверсантов в Белгородской области
Родион Вестов
18:19
Да, слышал, про потери. В европах говорят, что из 50 тыс. штурмующих вагнеровцев погибло 100 тыс.)
Бывший глава МО Германии назвал сдачу Бахмута «успехом украинской армии»
FelsheR-BAN100816
18:15
Положить бы деда к нам в неврологию. Цитофлавин с мексидолом покапать, режим с гигиеной пособлюдать. Надорвался ведь с этой украиной!
Байден не уверен, что контрнаступление ВСУ увенчается успехом
Родион Вестов
18:15
А планшеты умерли? Надо же, а мужики то не в курсе.
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
Товарищ Ким Чен Ын
18:14
товарищ! Пока вражеские оккупационные силы будут настаивать на том, что наши сильные вооруженные силы слабы, мы победим, и народ Северной Кореи готов помочь в борьбе с врагом. Враг не войдет на террит...
Бывший глава МО Германии назвал сдачу Бахмута «успехом украинской армии»
kemiisto
18:14
Единственный в мире бесконечный сериал.
Процессоры Intel Meteor Lake-S могли снова отменить
Товарищ Ким Чен Ын
18:12
товарищ! Это очень плохо. Мы, северокорейцы, готовы помочь товарищу Владимиру Путину. Потому что мне и северокорейцам надо идти помогать дружественной стране! Мы готовы поставить ядерное оружие, чтобы...
Украинская ДРГ вошла на территорию Белгородской области
Владимир Дранников
18:11
Вчера ты был в Калининграде ))) Али забыл?
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Владимир Дранников
18:08
https://youtu.be/FeCXooh8AXE
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Товарищ Ким Чен Ын
18:07
Народ Корейской Народно-Демократической Республики всегда был и будет на стороне товарища Брежнева, и в связи с враждебным отношением к дружественным государствам империалист Зеленский должен быть каз...
Леонида Брежнева лишат звания почётного гражданина Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем