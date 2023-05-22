Тестеры компании были заняты выяснением того, какие процессоры Intel лучше всего сочетаются с видеокартами Arc.

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Тестировщики компании Intel выяснили, какие процессоры лучше всего сочетаются с видеокартами Intel Arc и представили публике «сбалансированные сборки». Как сообщается, они занялись этим, потому что ютуберы всегда используют самые высокопроизводительные процессоры для тестирования новых видеокарт, чтобы устранить узкие места, но это не самый лучший пример для вашей собственной сборки ПК.

Они потратили много времени и провели множество реальных игровых тестов, чтобы определить лучшие комбинации CPU+GPU. И теперь компания предлагает эти решения в виде предварительно собранных систем от своих партнеров, так что это, по сути, маркетинговая кампания, но вы также можете использовать эту информацию для самостоятельной сборки.

Суть эксперимента Intel заключалась в том, чтобы выяснить, как ее графические процессоры сочетаются с каждым из ее процессоров. Чтобы найти наилучшее соотношение цены и производительности, Intel протестировала различные процессоры со своими видеокартами, чтобы определить наилучший вариант. В результате этих тестов было выявлено, что процессор Core i5 или i7 лучше всего сочетается с высокопроизводительными графическими процессорами Arc A770 и A750. Если вы приобрели видеокарту начального уровня Arc A380, то вам следует использовать процессор Core i3 или i5. По результатам тестов также выяснилось, что процессор Core i9 будет полезен только в том случае, если вы используете такую мощную видеокарту, как RTX 4090.





По сути, тестировщики Intel продемонстрировали излишнюю производительность флагманского процессора по отношению к бюджетным видеокартам. По мере добавления большего количества ядер и более высоких тактовых частот преимущества уменьшаются. Учитывая дополнительные расходы, связанные с переходом с i5 или i7 на i9, что в некоторых случаях примерно вдвое превышает цену, это того не стоит. Если только вам не нужен высокопроизводительный процессор для создания контента. Для игр i7 является оптимальным решением, по крайней мере, для видеокарт Intel. В этом нет ничего удивительного, поскольку процессоры Core i9 всегда были скорее предметом хвастовства, чем преимуществом в играх.

Если вы посмотрите на синюю линию, вы увидите, что графический процессор Intel A750 не сильно выигрывает от более дорогих процессоров.

Intel заявляет, что Core i5-12400F среднего класса почти соответствует производительности более дорогих процессоров в DX12 (см. график выше). В DX11 разница была немного больше, но этот процессор за 200 долларов с шестью P-ядрами обеспечивает 90% производительности Core i9, который в 3 раза дороже, поэтому флагманский процессор стоит покупать только для связки с RTX 4090.

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В целом, похоже, что Intel просто решила напомнить людям о своих видеокартах сейчас, когда и Nvidia, и AMD собираются посягнуть на ее территорию среднего уровня. RTX 4060 Ti 8 ГБ поступит в продажу на следующей неделе по цене 399 долларов, а версия на 16 ГБ и обычная 4060 появятся в июле по цене 499 и 299 долларов соответственно. AMD также готовит Radeon 7600, цена которого уточняется, но, вероятно, она будет стоить около 299 долларов. Это, так сказать, помешает продажам Intel, поскольку ее 16-гигабайтная A770 стоит 349 долларов, а 8-гигабайтная модель — 329 долларов. Arc A750 стоит всего 249 долларов, поэтому очень скоро мы, наконец, увидим, как видеокарты Intel выглядят в сравнении с новейшими графическими процессорами GeForce и Radeon.