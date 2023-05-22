По прогнозам средняя глобальная температура будет продолжать расти, уводя нас все дальше от привычного климата.

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На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация или ВМО сообщила, что глобальная температура вероятнее всего поднимется на 1,5°C в ближайшие 5 лет. Если это произойдет, то на планете будет самая теплая температура за всю историю метеорологических наблюдений.

В ежегодном докладе ВМО о глобальном климате представляется обществу общий обзор прогнозируемых колебаний климата. Специалисты сделали несколько тревожных прогнозов, некоторые из которых касаются глобальной приповерхностной температуры, которая характеризует изменение климата. Они ожидают, что в период с 23 по 27 год среднегодовая температура будет на 1,5 - 1,8 °C выше, чем в 19 веке. Вероятность этого сейчас составляет 66%. Это будет первый раз, когда планета с большей вероятностью преодолеет ключевой порог в 1,5 °C, в прошлом году такая вероятность была ближе к 50%.

Метеорологи ожидают, что следующие 5 лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. В 2016 году организация зафиксировала глобальное приповерхностное потепление на 1,3°C. По словам генерального секретаря ВМО резкое изменение температуры скажется на здоровье людей, сельском хозяйстве, водных ресурсах и окружающей среде.

Загрязнение атмосферы в результате человеческой деятельности.

Выбросы парниковых газов, связанные с транспортом, производством и даже сельским хозяйством, частично виноваты в повышении температуры на планете. Метеорологи также наблюдают постепенное ослабление Ла-Нинья - явления похолодания, которое, возможно, помогало планете «оправиться» от краткосрочных тенденций потепления в последние годы.

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Возможно 1,5 градуса по Цельсию звучит не так уж и много, но для ученых, отслеживающих изменения климата, это уже давно критический порог. Каждая доля градуса увеличивает риск лесных пожаров, засухи и волн тепла на планете, но ученые ожидают, что, если потепление превысит этот предел, произойдут экстремальные последствия. Парижское соглашение, подписанное 196 странами в 2015 году, свидетельствует о коллективном стремлении ограничить потепление до 1,5 градусов по Цельсию. Ожидается, что подписанты «пересмотрят и усилят» свои инициативы где-то в 2023 году.