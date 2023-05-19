Экзопланета LP 791-18 d находится примерно в 90 световых годах от нас и вращается вокруг красной карликовой звезды.

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На сегодняшний день известно о тысячах подтвержденных миров за пределами нашей Солнечной системы, на удивление лишь немногие из них имеют размеры Земли. Существует множество суперземель и газовых гигантов, но найти небольшой каменистый мир, такой как LP 791-18 d, — это событие. Астрономы сообщили об открытии экзопланеты на этой неделе в журнале Nature. По словам исследователей, эта планета, которая лишь немного меньше Земли, может стать первым доказательством вулканической активности за пределами нашей Солнечной системы.

Хотя список экзопланет уже довольно большой, мы нашли лишь несколько похожих миров. Прямое наблюдение за экзопланетами обычно невозможно, потому что они слишком маленькие и тусклые по сравнению со звездами, вокруг которых они вращаются. Поэтому астрономы делают выводы об их присутствии на основе гравитации (лучевой скорости) или изменений яркости звезды (транзитная фотометрия).

Второй метод, основанный на отслеживании падения яркости, когда планеты проходят перед своими звездами, на сегодняшний день является наиболее успешным подходом к поиску экзопланет, и именно так команда обнаружила LP 791-18 d на расстоянии 86 световых лет. Данные, подтверждающие ее присутствие вокруг звезды LP 791-18, поступили со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (исследованию транзитных экзопланет), космического телескопа Spitzer и наземных обсерваторий.

Команда считает, что LP 791-18 d является вулканически активной, но об этом можно судить только по ее орбитальной активности. Что делает недавно открытую экзопланету примечательной, так это ее компаньон с которым она вращается вокруг маломассивной звезды. Он находится между двух планет, причем ближайшая экзопланета на 20% больше Земли, а внешняя на 250% крупнее (синяя точка на изображении выше). В результате сильного гравитационного воздействия, на экзопланете LP 791-18 d возникла глобальная вулканической активности.

TESS помог идентифицировать LP 791-18 d во время его миссии по поиску планет.

Эта экзопланета, вероятно, несовместима с жизнью, какой мы ее знаем — она приливно привязана к звезде, а это означает, что одна сторона всегда обращена к ней, а другая сторона в холодный космос. Темная и холодная сторона скорее всего покрыта массивным ледником, а также вулканическими жерлами, извергающими дым и огонь. В то же время другая сторона является очень жаркой и покрыта вулканическими жерлами, сообщили астрономы Reuters.

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Одним из возможных будущих вариантов является то, что вулканическая активность может укрепить атмосферу против солнечного ветра. Астрономы считают, что экзопланеты, вращающиеся вокруг таких маломассивных звезд, теряют свои атмосферы из-за интенсивной солнечной активности. Если у LP 791-18 d все еще есть атмосфера, возможно, удастся изучить более детально ее характеристики, когда она будет пролетать мимо звезды.