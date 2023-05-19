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Nvidia сняла эмбарго на характеристики RTX 4060 и RTX 4060 Ti и их стоимость
Сначала появится RTX 4060 Ti на 8 ГБ, а 16 ГБ версия и 4060 появятся в июле.
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Настал тот день, когда Nvidia рассекретила технические характеристики RTX 4060 и RTX 4060 Ti и скорее всего это было сделано, чтобы опередить предстоящие анонсы от главного конкурента AMD. Несмотря на ранний анонс, видеокарты будут выходить на рынок в несколько этапов: RTX 4060 Ti 8 ГБ появится на следующей неделе, а две другие видеокарты — в июле. Версия 4060 Ti на 8 ГБ будет стоить 399 долларов, а версия на 16 ГБ — 499 долларов. Немного позже обычная RTX 4060 будет предлагаться по цене 299 долларов, что на 30 долларов дешевле, чем цена RTX 3060, что означает, что Nvidia впервые снизила цены на Ada Lovelace по сравнению с Ampere. Все три модели позиционируются как игровые видеокарты, которые поддерживают разрешение 1080p.

Ранее сообщалось о том, что Nvidia добавит 16-гигабайтную версию в ответ на негативную реакцию фанатов на 12-гигабайтную RTX 4070. Все эти утечки официально подтвердились на сайте Nvidia. Обе версии 4060 Ti имеют одинаковые характеристики, разница лишь в объеме памяти. Nvidia не сообщает скорость памяти в своем пресс-релизе или на своем веб-сайте, но спецификации совпадают с утечками, поэтому, как и было предсказано, она должна быть 18 Гбит/с GDDR6. Nvidia также не указывает количество ядер CUDA в своем пресс-релизе, что странно, но похоже, что их меньше, чем у RTX 3060 и поэтому она и не сделала сравнение с предшественником. Вместо этого в нем перечислены терафлопы, чтобы показать улучшение поколения.

Технические характеристики RTX 4060 Ti

Несмотря на это, характеристики соответствуют ожидаемым: все три видеокарты имеют 128-битную шину памяти, а согласно бенчмарку Geekbench 4352 ядра CUDA для версий Ti и 3072 для обычной RTX 4060. Это меньше ядер CUDA, чем у их предшественников, поскольку 3060 Ti имеет 4864, а 3060 — 3584. Тем не менее, Nvidia добавила намного больше кэш-памяти L2, которая, по ее словам, может почти удвоить пропускную способность памяти с 288 ГБ/с до 554 ГБ/с. Несмотря на дефицит ядер CUDA у них гораздо более высокие тактовые частоты, поэтому производительность должна быть улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Nvidia утверждает, что они примерно на 15% быстрее, потребляя при этом меньше энергии.

RTX 4060 Ti будет предлагаться как в версии Founders Edition, так и в партнерских платах, таких как эта видеокарта PNY XLR8 Gaming Verto RGB.

Помимо этого, Nvidia отмечает отличную энергоэффективность видеокарт и поддержку DLSS 3, которые являются их отличительными особенностями. Все три видеокарты поддерживают технологию Nvidia DLSS 3 Frame Generation, которая может практически удвоить количество кадров в секунду в поддерживаемых играх, но за счет задержки ввода. Однако технология Nvidia Reflex помогает преодолеть этот недостаток.

Что касается энергоэффективности, RTX 4060 Ti — это видеокарта мощностью 160/165 Вт, а RTX 4060 — всего 115 Вт. Nvidia заявляет, что во время игр видеокарта Ti потребляет всего 140 Вт, поэтому мы ожидаем, что все три видеокарты будут холодными и тихими, как и их предшественники. Карта PNY (выше) имеет один 8-контактный разъем питания, но карта Founders Edition Ti использует 16-контактный кабель 12VHPWR с адаптером. Неясно, будет ли это делаться с обычными 4060, поскольку мы еще не видели ее изображения.

Бенчмарки Nvidia

Как и прежде, Nvidia продвигает генерацию кадров и DLSS для серии 4060, которые являются тузом в рукаве по сравнению с видеокартами AMD и предыдущим поколением.

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RTX 4060 Ti поступит в продажу 24 мая по цене 399 долларов, а другие видеокарты появятся «в июле». Учитывая, как обычно это делает Nvidia, эксперты ожидают, что бенчмарки будут выпущены за день до выхода первой видеокарты. Будет интересно посмотреть, как будет продаваться видеокарта Ti с 8 Гб памяти, учитывая, что на подходе версия с 16 Гб памяти и гораздо более дешевая 4060.

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