Новые функции помогут людям с когнитивными, речевыми и зрительными нарушениями.

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Во вторник Apple анонсировала новые когнитивные, речевые и зрительные функции для iPhone и iPad, которые помогут людям с различными заболеваниями. Режим Assistive Access предложит пользователям с когнитивными нарушениями новый способ использования «основных» функций iPhone и iPad. Пользователям не нужно будет включать многочисленные приложения, потому что Assistive Access сделает приложения "Музыка", "Звонки", "Сообщения", "Фото" и "Камера" более крупными и разместит их на простом белом фоне. Каждое приложение получит обновления интерфейса, которые упростят их использование, например, большую клавиатуру, состоящую только из эмодзи в «Сообщениях» и увеличенную сетку изображений в «Фото». Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность пользователей, предоставив им инструменты для самостоятельной навигации по основным приложениям или с помощью помощников.

Новая революционная функция Personal Voice поможет пользователям создать компьютеризированный голос, соответствующий их собственному, на случай, если со временем они потеряют способность говорить. После того, как пользователь потратит примерно 15 минут на чтение подсказок, локальный алгоритм машинного обучения создаст голосовой шаблон, соответствующий голосу пользователя. Этот шаблон можно использовать с Live Speech, который поможет пользователям преобразовывать вводимый текст в аудиозапись. Люди, которые не могут говорить, могут вводить фразы в небольшое поле ввода с помощью клавиатуры своего устройства. Затем приложение Calls или FaceTime будет произносить каждую фразу от имени пользователя.

Live Speech в действии на iPhone.

Пользователи iPhone и iPad с нарушениями зрения скоро смогут использовать Detection Mode (Режим обнаружения), новую функцию в Magnifier (Экранная лупа), которая поможет людям распознавать текст на разных предметах и слушать его вслух. В демонстрационной версии Apple показывает, как пользователь направляет свой iPhone на множество кнопок микроволновки. Magnifier фокусируется на одной кнопке и отображает метку кнопки в нижней части экрана. Сообщается, что режим обнаружения работает вместе с другими функциями лупы, такими как описания изображений и обнаружение дверей, чтобы помочь пользователям ориентироваться в окружающей обстановке.

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Скорее всего эти функции будут внедрены в конце этого года - вероятно, вместе с обновлением iOS или обновлением продукта - они будут сопровождаться целым рядом других улучшений, направленных на обеспечение доступности. Размер шрифта будет легче настроить в приложениях для Mac, таких как Finder, Mail и Messages, а пользователи смогут останавить движущиеся изображения (например, GIF), чтобы рассмотреть какой-то отдельный кадр. В Voice Control появятся новые фонетические подсказки, которые помогут пользователям различать слова, звучащие одинаково, например, "flour" и "flower". VoiceOver получит несколько новых скоростей, а SignTime - служба сурдоперевода по требованию - станет доступна пользователям в Германии, Италии, Испании и Южной Корее уже на этой неделе.