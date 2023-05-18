В ходе эксперимента использовался водоблок EK Quantum Vector и блок питания на 700 Ватт.

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Когда была выпущена Radeon RX 7900 XTX, некоторые геймеры были разочарованы тем, что она не оказалась суперпроизводительной видеокартой, о которой ходило много слухов. Nvidia, безусловно, ожидала чего-то невероятного от конкурента и в итоге превзошла все ожидания, выпустив RTX 4090, которая вскоре стала самой мощной видеокартой в мире. Вскоре после этой неравной битвы AMD заявила, что при желании она могла бы создать видеокарту, способную конкурировать с 4090, но, по ее словам, это не очень практично. Один смекалистый моддер решил проверить заявление AMD, сняв все ограничения по мощности с видеокарты 7900 XTX, и оказалось, что AMD не обманывала. В итоге он сделал достойного соперника для RTX 4090, но только при условии подачи почти 700 Вт мощности.

Этот любопытный эксперимент был проведен участником сабреддита /r/AMD, который использовал аппаратный мод, позволяющий снять ограничения напряжения на графическом процессоре. Пользователь Reddit с ником jedi95 написал, что целью эксперимента было найти ответ на вопрос: "На что способен 7900 XTX, если AMD не будет ограничивать его мощность?".

Чтобы выяснить это, он использовал Elmor Labs EVC2SE для ручного управления напряжением графического процессора. Моддер отметил, что используемая видеокарта — Asus TUF Radeon RX 7900 XTX — имеет на печатной плате разъем для этой модификации. Он подключил видеокарту к своему индивидуальному жидкостному контуру с помощью водоблока EK Quantum Vector с полным циклом охлаждения, поддерживая температуру охлаждающей жидкости с помощью чиллера.

Тесты проводились на открытом испытательном стенде с пользовательским жидкостным охладителем EK Quantum Vector.

Результаты тестов показывают, что Radeon RX 7900 XTX может быть грозным графическим процессором, когда он свободен от ограничений по мощности. Его тактовые частоты значительно увеличились: средняя частота карты составляет 3333 МГц по сравнению с «игровыми» 2300 МГц. Максимальная зарегистрированная тактовая частота составила 3467 МГц, то есть почти на гигагерц больше, чем максимальная тактовая частота в бусте 2500 МГц. Однако для этого потребовалась колоссальная мощность: в пике видеокарта потребляла 696 Вт.

В результате получился настоящий зверь. По данным TechSpot, в тесте Time Spy Extreme она почти сравнялась с RTX 4090, набрав 19 137 баллов, в то время как RTX 4090 набрала 19 508 баллов. Для справки, в этом тесте RTX 4080 может набрать 11 000, так что Radeon полностью ее превзошла. Он также запустил Cyberpunk в разрешении 1440p с настройками Ultra и трассировкой лучей с частотой 49 кадров в секунду без включенного FSR, что на 16% больше, чем у стандартной видеокарты.

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Вам наверно интересно, какова была температура графического процессора. Оказывается, все было в пределах нормы благодаря мощной системе охлаждения. Jedi95 рассказал, что он использовал "чиллер" для охлаждения, с начальной температурой в 10. В целом, по его словам, при тестировании средняя температура графического процессора составляла всего 23°C. Очевидно, что для эксперимента с такими тактовыми частотами экзотическое охлаждение является обязательным.