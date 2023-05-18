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Когда была выпущена Radeon RX 7900 XTX, некоторые геймеры были разочарованы тем, что она не оказалась суперпроизводительной видеокартой, о которой ходило много слухов. Nvidia, безусловно, ожидала чего-то невероятного от конкурента и в итоге превзошла все ожидания, выпустив RTX 4090, которая вскоре стала самой мощной видеокартой в мире. Вскоре после этой неравной битвы AMD заявила, что при желании она могла бы создать видеокарту, способную конкурировать с 4090, но, по ее словам, это не очень практично. Один смекалистый моддер решил проверить заявление AMD, сняв все ограничения по мощности с видеокарты 7900 XTX, и оказалось, что AMD не обманывала. В итоге он сделал достойного соперника для RTX 4090, но только при условии подачи почти 700 Вт мощности.
Этот любопытный эксперимент был проведен участником сабреддита /r/AMD, который использовал аппаратный мод, позволяющий снять ограничения напряжения на графическом процессоре. Пользователь Reddit с ником jedi95 написал, что целью эксперимента было найти ответ на вопрос: "На что способен 7900 XTX, если AMD не будет ограничивать его мощность?".
Чтобы выяснить это, он использовал Elmor Labs EVC2SE для ручного управления напряжением графического процессора. Моддер отметил, что используемая видеокарта — Asus TUF Radeon RX 7900 XTX — имеет на печатной плате разъем для этой модификации. Он подключил видеокарту к своему индивидуальному жидкостному контуру с помощью водоблока EK Quantum Vector с полным циклом охлаждения, поддерживая температуру охлаждающей жидкости с помощью чиллера.
Результаты тестов показывают, что Radeon RX 7900 XTX может быть грозным графическим процессором, когда он свободен от ограничений по мощности. Его тактовые частоты значительно увеличились: средняя частота карты составляет 3333 МГц по сравнению с «игровыми» 2300 МГц. Максимальная зарегистрированная тактовая частота составила 3467 МГц, то есть почти на гигагерц больше, чем максимальная тактовая частота в бусте 2500 МГц. Однако для этого потребовалась колоссальная мощность: в пике видеокарта потребляла 696 Вт.
В результате получился настоящий зверь. По данным TechSpot, в тесте Time Spy Extreme она почти сравнялась с RTX 4090, набрав 19 137 баллов, в то время как RTX 4090 набрала 19 508 баллов. Для справки, в этом тесте RTX 4080 может набрать 11 000, так что Radeon полностью ее превзошла. Он также запустил Cyberpunk в разрешении 1440p с настройками Ultra и трассировкой лучей с частотой 49 кадров в секунду без включенного FSR, что на 16% больше, чем у стандартной видеокарты.
Вам наверно интересно, какова была температура графического процессора. Оказывается, все было в пределах нормы благодаря мощной системе охлаждения. Jedi95 рассказал, что он использовал "чиллер" для охлаждения, с начальной температурой в 10. В целом, по его словам, при тестировании средняя температура графического процессора составляла всего 23°C. Очевидно, что для эксперимента с такими тактовыми частотами экзотическое охлаждение является обязательным.