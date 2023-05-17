Основная цель вредоносной программы заключается в ретрансляции трафика между зараженной целью и серверами управления и контроля злоумышленников таким образом, чтобы скрыть источники и адресаты связи.

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Одним из наиболее распространенных способов заражения домашних маршрутизаторов вредоносными программами являются фишинговые электронные письма или вредоносные веб-сайты, которые обманом заставляют пользователей загрузить и запустить поддельное обновление прошивки. В результате пользователь устанавливает вредоносное ПО на роутер, которое может дать хакерам удаленный доступ к устройству и его настройкам.

Специалисты по кибербезопасности сообщили о широком распространении вредоносного ПО, которое нацелено на домашние роутеры и получило название Ghostcat. Для справки, Ghostcat - это сложное вредоносное ПО, которое было обнаружено в 2019 году специалистами по безопасности из Netlab 360. Ghostcat заражает домашние маршрутизаторы, используя уязвимость в протоколе Universal Plug and Play (UPnP), который позволяет устройствам общаться друг с другом в сети.

Ghostcat может сканировать интернет на предмет уязвимых роутеров и затем пытаться взломать их, используя список стандартных паролей. После проникновения Ghostcat может изменить настройки роутера и установить на нем прокси-сервер. Прокси-сервер - это программное обеспечение, которое выступает в качестве посредника между клиентом и сервером, позволяя пользователям получать доступ к сайтам или сервисам, которые иначе заблокированы или ограничены.

Ghostcat использует зараженные роутеры в качестве прокси, чтобы скрыть свою собственную личность и местоположение. Хакеры, стоящие за Ghostcat, могут затем использовать эти прокси для проведения различных кибератак, таких как DDoS, веб-скрейпинг, мошенничество с кликами или рассылка спама. Ghostcat также может собирать информацию из трафика роутера, такую как IP-адреса, типы устройств, версии браузеров и онлайн-активность.

По данным Netlab 360, Ghostcat заразил более 100 000 домашних роутеров в более чем 30 странах, в основном в Азии и Африке. Исследователи также обнаружили, что Ghostcat связан с китайской хакерской группой Mustang Panda, которая известна проведением кибершпионажа и кражей конфиденциальных данных от правительственных агентств, неправительственных организаций и СМИ.

Как защитить свой домашний роутер от вредоносного ПО?

Чтобы предотвратить заражение вашего домашнего роутера вредоносным ПО, вы должны следовать этим шагам:

Измените стандартный пароль вашего роутера на сложный и уникальный.

Регулярно обновляйте прошивку вашего роутера или включите автоматические обновления, если они доступны.

Отключите UPnP на вашем роутере, если вы не нуждаетесь в нем или если он не безопасен.

Не нажимайте на подозрительные ссылки или вложения в электронных письмах или на веб-сайтах, которые утверждают, что предлагают обновления прошивки или предупреждения о безопасности для вашего маршрутизатора.

Сканируйте свой роутер на предмет вредоносного ПО с помощью надежного антивирусного программного обеспечения или онлайн-инструмента.

Следите за производительностью и активностью вашего роутера на предмет признаков заражения, таких как медленная скорость, высокое использование полосы пропускания или необычный трафик.

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Следуя этим шагам, вы сможете обеспечить безопасность вашего домашнего роутера от вредоносного ПО и хакеров.