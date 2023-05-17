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В 2019 году компания AMD потрясла индустрию ПК, выпустив 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 3950X. Этот процессор Zen 2, построенный на 7-нм узле TSMC, превзошел на несколько лет самые быстрые процессоры Intel, поскольку компания Роберта Нойса и Гордона Мура все еще пыталась выйти за рамки 14-нм и в то время имела только восьмиядерный 16-поточный i9-9900K. После этого AMD выпустила еще два поколения 16-ядерных флагманских процессоров Zen 3 и 4, и теперь, похоже, компания продолжит эту традицию с архитектурой Zen 5 следующего поколения.
Новости о планах AMD в отношении Zen 5 поступили с немецкого сайта PCgameshardware. Редакция сайта утверждает, что они получили «подлинный документ» от одного из партнеров AMD, описывающий ее будущие продукты. В документе говорится, что Zen 5 будет очень похож на Zen 4 с точки зрения количества ядер и TDP. Он по-прежнему будет состоять из 16 ядер, 32 потока и 170 Вт TDP. Тем не менее, на начальном уровне AMD увеличивает количество ядер с 2/4 до шести, а вот по данным HotHardware, компания может полностью отказаться от линейки Ryzen 3 начального уровня. Диапазон TDP для всей линейки будет составлять от 65 Вт до 170 Вт, что также соответствует Zen 4.
Помимо этих спецификаций, в документе говорится, что кеш-память L3 останется такой же, как и в Zen 4 - 64 МБ. Кэш L2, однако, получит дополнительные 4 МБ до 16 МБ. Информации о том, что будут предлагать версии этих чипов с V-Cache ещё нету, потому что ещё ничего не решено у руководства. Эта последняя утечка также предполагает, что AMD не будет использовать гибридный дизайн, как Intel с Alder и Raptor Lake. Вместо этого компания будет придерживается своих взглядов со старыми добрыми ядрами производительности для всей архитектуры.
В целом, AMD возлагает большие надежды на 3-нм техпроцесс TSMC вместо увеличения количества ядер в Zen 5, который обеспечит лучшую энергоэффективность и производительность. Учитывая послужной список компании, это неплохая стратегия. AMD, скорее всего, будет использовать узел N3E второго поколения или N3P третьего поколения для Zen 5. TSMC надеется, что ее 3-нм техпроцесс обеспечит такую же производительность, как и текущий 5-нм техпроцесс для Zen 4, при этом потребляя на 30% меньше энергии. В то же время, он должен обеспечить увеличение плотности в 1,6 раза. Ожидается, что процессоры AMD Zen 5 будут представлены в конце 2024 года, примерно через два года после выхода Zen 4. Эти процессоры по-прежнему будут использовать сокет AM5, поскольку AMD обещала выпуск новых продуктов для него как минимум до 2025 года.
Учитывая, насколько далеким является выход Zen 5, мы узнаем ещё много подробностей, кроме этих характеристик. Ранее легендарный автор Zen-процессоров Джим Келлер предположил, что Zen 5 вытеснит Zen 4 и все остальные современные процессоры. Мы также знаем, что кодовое имя Zen 5 — Nirvana и что разработка Zen 6 (кодовое имя Morpheus) находится на стадии разработки.