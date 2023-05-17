Красная команда не будет увеличивать количество ядер, а делает ставку на новый 3-нм техпроцесс.

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В 2019 году компания AMD потрясла индустрию ПК, выпустив 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 3950X. Этот процессор Zen 2, построенный на 7-нм узле TSMC, превзошел на несколько лет самые быстрые процессоры Intel, поскольку компания Роберта Нойса и Гордона Мура все еще пыталась выйти за рамки 14-нм и в то время имела только восьмиядерный 16-поточный i9-9900K. После этого AMD выпустила еще два поколения 16-ядерных флагманских процессоров Zen 3 и 4, и теперь, похоже, компания продолжит эту традицию с архитектурой Zen 5 следующего поколения.

Новости о планах AMD в отношении Zen 5 поступили с немецкого сайта PCgameshardware. Редакция сайта утверждает, что они получили «подлинный документ» от одного из партнеров AMD, описывающий ее будущие продукты. В документе говорится, что Zen 5 будет очень похож на Zen 4 с точки зрения количества ядер и TDP. Он по-прежнему будет состоять из 16 ядер, 32 потока и 170 Вт TDP. Тем не менее, на начальном уровне AMD увеличивает количество ядер с 2/4 до шести, а вот по данным HotHardware, компания может полностью отказаться от линейки Ryzen 3 начального уровня. Диапазон TDP для всей линейки будет составлять от 65 Вт до 170 Вт, что также соответствует Zen 4.

Этот слайд Джима Келлера предполагает, что Zen 5 вырвется вперед после выхода на рынок в следующем году.

Помимо этих спецификаций, в документе говорится, что кеш-память L3 останется такой же, как и в Zen 4 - 64 МБ. Кэш L2, однако, получит дополнительные 4 МБ до 16 МБ. Информации о том, что будут предлагать версии этих чипов с V-Cache ещё нету, потому что ещё ничего не решено у руководства. Эта последняя утечка также предполагает, что AMD не будет использовать гибридный дизайн, как Intel с Alder и Raptor Lake. Вместо этого компания будет придерживается своих взглядов со старыми добрыми ядрами производительности для всей архитектуры.

В целом, AMD возлагает большие надежды на 3-нм техпроцесс TSMC вместо увеличения количества ядер в Zen 5, который обеспечит лучшую энергоэффективность и производительность. Учитывая послужной список компании, это неплохая стратегия. AMD, скорее всего, будет использовать узел N3E второго поколения или N3P третьего поколения для Zen 5. TSMC надеется, что ее 3-нм техпроцесс обеспечит такую же производительность, как и текущий 5-нм техпроцесс для Zen 4, при этом потребляя на 30% меньше энергии. В то же время, он должен обеспечить увеличение плотности в 1,6 раза. Ожидается, что процессоры AMD Zen 5 будут представлены в конце 2024 года, примерно через два года после выхода Zen 4. Эти процессоры по-прежнему будут использовать сокет AM5, поскольку AMD обещала выпуск новых продуктов для него как минимум до 2025 года.

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Учитывая, насколько далеким является выход Zen 5, мы узнаем ещё много подробностей, кроме этих характеристик. Ранее легендарный автор Zen-процессоров Джим Келлер предположил, что Zen 5 вытеснит Zen 4 и все остальные современные процессоры. Мы также знаем, что кодовое имя Zen 5 — Nirvana и что разработка Zen 6 (кодовое имя Morpheus) находится на стадии разработки.