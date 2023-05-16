Сильно меняющаяся яркость звезды заставляет астрономов надеяться на большой бум.

реклама

Трудно не заметить Бетельгейзе, которая является одной из самых ярких звезд на небе. Вы наверняка видели ее там, в созвездии Ориона, но она не будет там вечно. За последний год звезда сильно увеличила яркость и заставила астрономов снова задуматься о том, не находится ли стареющая сверхгигантская звезда на грани смерти. Это будет настоящее зрелище, когда Бетельгейзе взорвется сверхновой, но точно неизвестно, когда это произойдет.

Когда такая звезда, как Бетельгейзе, истощает свое ядерное топливо, она больше не может производить достаточно энергии, чтобы противостоять собственной гравитации. В результате происходит колоссальное повышение температуры и давления, что приводит к катастрофическому взрыву. Сверхновая может наполнить близлежащие солнечные системы смертельной радиацией, но мы находимся в идеальном месте, чтобы наблюдать за взрывом Бетельгейзе. На расстоянии 650 световых лет взрыв Бетельгейзе не окажет негативного воздействия на Землю.

За последние несколько недель Бетельгейзе становилась все ярче и теперь излучает примерно на 50% больше света, чем обычно, сообщает Scientific American. Яркость этой звезды сильно менялась в последние годы, упав примерно на 60% в 2019 и 2020 годах. Как оказалось, это произошло благодаря массивному выбросу газа из звезды, как показано ниже. Астрономы определили 400-летний цикл на основе наблюдений из древних источников, но последние изменения происходят гораздо быстрее. Аномальная активность продолжается чуть более трех месяцев.

Изменение яркости Бетельгейзе с течением времени

Неустойчивое поведение Бетельгейзе предполагает, что она может достичь конца пути, но может пройти еще 100 000 лет, прежде чем она станет сверхновой. Но возможно это могло произойти 649 лет назад, и свет от этого события вот-вот дойдет до нас. Первым признаком того, что Бетельгейзе умерла, будет всплеск нейтрино. Эти частицы чрезвычайно трудно обнаружить, но специальное оборудование на Земле потенциально может обнаружить увеличение эмиссии нейтрино. Затем прибудет свет от взрыва, в результате чего звезда станет в 10 000–100 000 раз ярче. Она может стать наполовину такой же яркой, как луна, и оставаться такой в течение нескольких месяцев, прежде чем медленно угаснет.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Для астрономов это будет поворотным моментом в совершенствовании нашего понимания звездной эволюции. Бетельгейзе не сможет причинить нам вред, но она достаточно близка, чтобы ученые могли собрать горы данных о явлении, которое мы раньше наблюдали только с большого расстояния. К сожалению, невозможно точно предсказать, когда это произойдет — нужно просто наблюдать и ждать.