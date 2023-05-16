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Ученые обнаружили скрытую древнюю гробницу под Неаполем с помощью мюонной томографии
Прямоугольная камера, вероятно, была гробницей знаменитого римского поэта Вергилия.
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Команда ученых из Итальянского национального института ядерной физики и Токийского университета решила использовать мюографию для исследования одного из самых загадочных памятников Неаполя - так называемого Парка Вергилия. Это большой комплекс подземных туннелей и пещер, который был построен в период Римской империи для различных целей, таких как водоснабжение, защиты города и культурного наследия. Среди этих пещер находится одна, которая традиционно считается местом захоронения Вергилия, великого поэта и автора “Энеиды”, который умер в 19 году до н.э.

Для справки, мюография или мюонная томография - это новый метод визуализации, который позволяет исследовать внутреннюю структуру объектов с помощью космических лучей. Мюоны имеют высокую проникающую способность и могут проходить через толстые слои материи, такие как скалы или бетон. Однако, в зависимости от плотности материи, мюоны теряют свою энергию и меняют свое направление. Это означает, что если поставить детекторы мюонов с разных сторон объекта, можно получить информацию о его внутреннем распределении плотности. Это похоже на рентгеновское изображение, но с использованием естественных источников излучения.

Ученые подозревали, что эта ранее открытая пещера не является настоящей гробницей Вергилия, а скорее фальшивкой, созданной в средние века для привлечения паломников и туристов. Они предполагали, что настоящая гробница Вергилия может быть скрыта где-то в другом месте парка. Для проверки этой гипотезы они установили детекторы мюонов в разных точках парка и проводили серию измерений в течение нескольких месяцев.

Оборудование задействованное при измерениях.

Анализ данных показал, что в одной из пещер парка есть необычная аномальная, которая может указывать на наличие скрытого входа или камеры. Ученые предположили, что это может быть искомая гробница Вергилия, которая была замурована или засыпана землей в прошлом. Они намерены провести дальнейшие исследования с помощью других методов, таких как георадар или беспилотные летательные аппараты, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию. 

Почему это открытие важно?

Если ученые действительно нашли настоящую гробницу Вергилия, это будет огромным достижением для истории и культуры. Вергилий - один из самых влиятельных поэтов античности, чьи произведения оказали влияние на многих писателей и художников вплоть до наших дней. Его “Энеида” - это эпическая поэма о приключениях Энея, троянского героя, который после падения Трои основал Рим. Эта поэма была воспринята как национальный миф Римской империи и символ ее славы и миссии. Вергилий также написал другие знаменитые произведения, такие как “Буколики” и “Георгики”, в которых он воспевал красоту и гармонию природы и сельской жизни.

Гробница Вергилия была объектом почитания и интереса для многих людей со времен античности. Согласно легенде, император Август, который был покровителем Вергилия, посетил его гробницу и увидел там двух змей, которые символизировали душу поэта. Многие другие знаменитости, такие как Данте, Петрарка, Боккаччо, Шекспир и Гете, также посещали или упоминали гробницу Вергилия в своих произведениях. Гробница стала местом паломничества для любителей поэзии и классической культуры.

Однако, существует много споров и неопределенности о том, где на самом деле находится гробница Вергилия и как она выглядит. Некоторые источники утверждают, что гробница была разрушена или разграблена в средние века или новое время. Другие считают, что гробница никогда не существовала или была перенесена в другое место. Некоторые даже усомнились в том, что Вергилий был похоронен в Неаполе, а не в другом городе.

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Поэтому, если ученые смогут найти и раскопать настоящую гробницу Вергилия с помощью мюографии, это будет уникальной возможностью для изучения жизни и творчества этого великого поэта, а также для восстановления исторической истины и культурного наследия. Это также будет демонстрацией потенциала и применимости мюографии как нового и эффективного инструмента для археологии и искусствоведения.

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#римская империя #вергилий #древняя гробница #мюография #неаполь
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