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Google не разрешает пользоваться своим интеллектуальным чат-ботом Bard в Европе и России
Но мы все прекрасно знаем как обойти эти ограничения.
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Google Bard - это новый продукт от компании Google, который представляет собой чат-бот с искусственным интеллектом (AI). Bard способен отвечать на разнообразные запросы пользователей на естественном языке, а также генерировать компьютерный код для разных языков программирования. Bard работает на основе PaLM 2, новейшей модели естественного языка, разработанной Google.

Bard можно использовать через веб-сайт bard.google.com (если доступа нету, то просто включите VPN), а также интегрировать в различные веб-платформы и приложения. Bard может не только давать ответы на вопросы пользователей, но и показывать визуальные результаты, например, фотографии достопримечательностей или графические изображения. Кроме того, Bard может принимать изображения в качестве входных данных и анализировать их с помощью Google Lens.

Google Bard является одним из самых продвинутых проектов в области AI, который демонстрирует новые возможности AI для пользователей и бизнеса. Однако Google не предоставила доступ к своему чат-боту всем странам мира. Среди тех, кто не может пользоваться искусственным интеллектом, являются жители Евросоюза и России.

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Google не объяснил причин своего решения ограничить доступ к Bard для некоторых стран, но можно предположить, что это связано с различиями в законодательстве об обработке персональных данных и защите конфиденциальности. Кроме Евросоюза и России, к списку заблокированных стран присоединились Беларусь, Куба, Китай, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

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#google #искусственный интеллект #евросоюз #чат-бот #чат-бот bard #bard ai #россии
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