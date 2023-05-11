Компания представила уменьшенную версию TUF и наконец-то собрала видеокарту с жидкостным охлаждением.

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Когда была выпущена новая флагманская видеокарта, геймеры были шокированы размерами некоторых версий от партнеров Nvidia. И хотя Founders Edition от Nvidia сохранила те же размеры, что и RTX 3090 Ti предыдущего поколения, видеокарты RTX 4090 от Asus, MSI, Gigabyte и др. были гигантскими. Asus давно известна тем, что предлагает абсурдно огромные видеокарты: версия ROG Strix имеет длину более 35 сантиметров и требует 3,5 слота PCIe. Меньшая версия TUF была ненамного меньше, занимая 3,65 слота и имея размер 34,8 см. Теперь Asus поменяла стратегию и представила две новые RTX 4090, которые намного меньше предыдущих версий. Это будет приятная новость для людей с небольшими корпусами и глубокими карманами.

Более смелой из двух моделей 4090 является новая ROG Strix LC, в которой используется жидкостно-воздушное охлаждение. Asus ранее использовала этот тип кулера на своих RTX 3080 Ti и 3090 Ti, но ранее не предлагала его ни для каких видеокарт Ada Lovelace. Универсальная конструкция видеокарты Asus включает водоблок над графическим процессором, который соединяется с 240-мм радиатором с двумя 120-мм вентиляторами ARGB. Медная охлаждающая пластина покрывает как кристалл графического процессора, так и окружающие модули памяти, а также защищена корпусом с RGB. Он закрывает вентилятор, который направляет холодный воздух на VRM и выбрасывает его с задней части видеокарты. В целом для видеокарты требуется всего 2,6 слота PCIe, что делает ее довольно маленькой для RTX 4090.

Наглядное сравнение новой видеокарты OG с ее предшественницей.

Говоря о «маленьких» 4090, вторая видеокарта представляет собой уменьшенную версию текущей видеокарты TUF. Обновленная видеокарта получила название OG (Original Gamer или что-то в этом роде). Она имеет такой же размер, как и RTX 3090 на базе Ampere, что делает ее значительно меньше, чем существующая версия. Например, вместо того, чтобы занимать 3,65 слота, требуется всего 3,2 слота. Она также имеет длину 30 см вместо 35, поэтому она значительно меньше. Видеокарта также имеет двойной BIOS, позволяющий геймерам выбирать производительный или тихий режим.





По словам Asus, обе видеокарты являются ответом геймерам, которые недовольны тем, что RTX 4090 слишком велики для их корпусов. В стандартных корпусах могла поместиться только видеокарта размером 30 см или меньше, что исключало использование всех партнерских видеокарт RTX 4080 и 4090. По какой-то странной причине только Nvidia до сих пор производит «маленькие» видеокарты с диагональю около 12 дюймов, а все ее партнеры увеличивают размеры — даже в видеокарте, где это совершенно не нужно, например, RTX 4070.

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Цены и доступность новых видеокарт на момент публикации не были известны. Представитель компании сообщил, что такая информация еще недоступна, но скоро появится.