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Apple продолжит увеличивать размеры своих телефонов - iPhone 16 Pro и Pro Max станут ещё больше
Сообщается, что компания увеличит размер своих телефонов Pro до 6,3 и 6,9 дюймов.
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С момента появления iPhone X в 2017 году, Apple поставила перед собой задачу увеличивать размеры своих телефонов каждые несколько лет. Хотя многие считают нынешние 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые телефоны Pro достаточно большими, компания собирается сделать свои устройства следующего поколения еще больше. В новом отчете от надежного инсайдера говорится, что Apple сделает iPhone 16 Pro 2024 года с диагональю около 6,3 дюйма, а Pro Max — около 6,9 дюйма. Пока неизвестно, будут ли непрофессиональные версии также увеличены в размерах, но это кажется вероятным, учитывая сложившуюся ситуацию.

Стратегия Apple по увеличению размеров телефонов была раскрыта известным аналитиком индустрии дисплеев Россом Янгом в заметке для MacRumors. Янг говорит, что слухи о размерах не являются точными, но очень близки к тому, что запланировала Apple. Он раскроет окончательные размеры в предстоящем выступлении перед представителями отрасли, но уже точно можно сказать, что телефоны станут больше.

Следовательно, модели 16 Pro и Pro Max станут самыми большими телефонами, которые когда-либо производила Apple. Это также соответствует традиции компании постепенно увеличивать размеры своих телефонов с течением времени. Для наглядности, компания перешла от 4,7-дюймового дисплея в iPhone 8 к 5,8-дюймовой панели в iPhone X и 11 Pro. Затем они увеличили размер до 6,1-дюймового дисплея на iPhone 12 Pro и новее. Что касается телефонов Pro Max, то все началось с 6,5-дюймовой панели на iPhone XS Max и 11 Pro Max, а затем были увеличены до 6,7 дюймов для 12 Pro Max и новее.

Одновременно с увеличением размеров телефонов Apple отказалась от линейки телефонов меньшего размера. Известно, что компания отказалась от версии Mini в семействе 14, решив предложить вместо него более крупный телефон - iPhone 14 Plus, который имеет такой же 6,7-дюймовый дисплей, как и Pro Max. Возможно, эта авантюра не оправдала себя, поскольку, по сообщениям, 14 Plus оказался неудачным. Несмотря на разочарование фанатов, Apple также отменила следующую версию iPhone SE, который остался единственным небольшим телефоном в линейке Apple благодаря своему уже приевшемуся 4,7-дюймовому дисплею.

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Траекторию развития Apple несложно определить: компания хочет стереть границы между своими телефонами и iPad. Ситуация, вероятно, только усугубится, когда объявят о складном телефоне для борьбы с Samsung и Google. Однако это не значит, что фанаты этому рады. Многие клиенты по-прежнему хотят маленький телефон с функциями Pro, но исследования Apple показали абсолютно другую ситуацию, что таких клиентов уже мало и компания не будет тратить средства на устаревшую модель.

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#apple #iphone x #iphone 16 pro #iphone 16 pro max
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