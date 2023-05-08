Производитель заявил, что намерен ежегодно продавать 1,5 млн процессоров.

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Один из китайских производителей процессоров, а именно компания PowerLeader, анонсировала свою новую линейку процессоров под названием Powerstar. Как сообщается, эти процессоры предназначены для внутреннего рынка Китая, но как мы хорошо знаем со временем они появятся также в китайских интернет-магазинах. По словам разработчиков, новая линейка обладает высокой производительностью и конкурентоспособностью по сравнению с другими отечественными продуктами.

На данный момент известно, что Powerstar — это I поколение процессоров китайской компании, которые используют собственную архитектуру Storm Core (х86). Китайцы заявляют, что эти процессоры значительно опережают по быстродействию процессоры Zhaoxin и Loongson, которые уже долгое время производятся в Китае и занимают свою нишу на рынке. Powerstar ориентированы на различных потребителей, будут применяться в бюджетных организациях, промышленности и даже подойдут для игр. PowerLeader планирует производить 1 500 000 процессоров в год и продолжит развивать свою линейку.

Во время пресс-конференции компания продемонстрировала одну из моделей своих процессоров — PL PSTAR P3 у которого ядра разогнаны до 3,7 ГГц. Этот процессор привлек внимание специалистов и пользователей, так как он очень схож с процессором компании Intel, а именно на четырёхъядерный Core i3-10105 у которого такая же частота ядер. Очень похоже, что Powerstar является клоном или модификацией процессоров Intel 10-го поколения. Китайцы пока не раскрыли (и наверно не раскроют) подробностей о "новой" технологии и утверждают, что Powerstar — это результат собственной разработки.

Кроме отечественных процессоров, PowerLeader также представила готовые продукты на базе Powerstar, такие как настольные ПК и рабочие станции. Пока неясно, когда новые процессоры появятся в магазинах, также не сообщаются цены.

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Но стоит отметить, что Powerstar — это интересный пример того, как китайская индустрия микросхем стремится к независимости от западных поставщиков и развивает свои собственные решения в области x86-процессоров. Однако пока еще рано делать выводы о том, насколько эти процессоры действительно уникальны и инновационны. Для этого нужно дождаться более подробных тестов и обзоров новых процессоров, а также сравнить их с аналогичными решениями от Intel, AMD и других производителей. Только тогда можно будет судить о том, насколько Powerstar способны конкурировать на мировом рынке и каковы их перспективы в будущем.