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Благодаря древней ДНК выяснилось, кто носил кулон возрастом 20 000 лет
Новое исследование позволило ученым извлечь ДНК из древнего кулона из зуба лося.
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Новейшее оборудование позволило ученым извлечь ДНК из древнего артефакта и раскрыть подробности о его владельце, жившем примерно 20 000 лет назад. Артефактом является кулон из лосиного зуба, который, по-видимому, носила женщина каменного века, чьи предки жили в Сибири.

Археологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка нашли кулон в Денисовой пещере - живописном месте, скрытом в горах Алтая. Проявив большую осторожность, чтобы выкопать кулон, не загрязнив его своей собственной ДНК (процесс, в котором использовались перчатки и маски для лица), археологи отвезли его обратно в свою лабораторию в Германии, где они использовали новый метод для извлечения генетического материала кулона. Результаты были опубликованы в среду в журнале Nature

Специальное оборудование позволяет извлекать ДНК из древних костей и зубов. Благодаря пористости кости и ее способности удерживать гидроксиапатит, который сохраняет и предотвращает деградацию ДНК, она может постепенно высвобождать генетический материал, не вызывая повреждений.

Археологи начали с того, что поместили кулон в промывочную воду, которая удалила весь прилипший осадок. После того, как осадок исчез, они оставили кулон в той же машине (которая работает как небольшая стиральная машина) и добавили фосфат натрия и «моющее средство для костей». Затем они нагрели содержимое машины до 21 градуса Цельсия, потом повысили до 37 градусов, позже до 60 градусов и закончили при 90 градусах. Каждый период "инкубации" повторялся три раза для каждой температуры. 

Схема, изображающая метод многотемпературного выделения ДНК. 


К концу третьей процедуры инкубации при температуре 90 оС археологи извлекли из промывки несколько деаминированных фрагментов митохондриальной ДНК человека. Большинство из этих фрагментов, по-видимому, принадлежали одному человеку, семь других, похоже, принадлежали другим, что говорит о том, что кулон мог быть сделан одним человеком, а затем передавался или дарился другим. 

Предполагается, что человек, который был главным хозяином кулона, был женщиной каменного века, родственниками которой была известная группа охотников-собирателей в Сибири. Точно неизвестно, это она сделала кулон или кто-то другой просверлил отверстие в клыке лося и подарил ей в качестве украшения (второй вариант звучит правдоподобнее).

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Археологи, ответственные за эту новый метод извлечения ДНК, планируют протестировать его дальше с дополнительными палеолитическими костяными артефактами. В своей статье они призывают коллег-археологов "применять протоколы для минимизации обработки во время и после раскопок", чтобы избежать внешнего загрязнения ДНК. 

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#наука #днк #археология #древняя днк #артефакт #древний мир
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