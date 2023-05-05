Такая судьба предначертана для Земли через 5 миллиардов лет.

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Через несколько миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода и увеличится в миллион раз, став красным гигантом. Когда это произойдет, оно поглотит ближайшие планеты, включая Землю. Ученые получили предварительное представление об этом событии в далекой звездной системе, используя мощные телескопы, чтобы узнать чего ждать человечеству в будущем.

Первый намек на то, что в созвездии Орла происходит что-то интересное, поступил от телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF), который наблюдает за небом в поисках интенсивных вспышек света. Это могут быть сверхновые звезды, гамма-всплески или другие астрономические явления. Вспышка света в мае 2020 года была достаточно необычной, чтобы потребовалось дальнейшее изучение. Как сообщается, один из астрономов случайно заметил в космосе звезду, которая за 7 дней стала ярче в сто раз и понеслось.

Надеясь получить более четкую картину того, что происходит на расстоянии 12 тысяч световых лет, Кишалай проверил данные наблюдения в обсерватории Кека на Гавайях. Этот объект заметил ту же вспышку, но он также может проводить спектроскопические измерения, которые позволяют выявить химическую сигнатуру звезды. Изначально Кишалай искал двойные системы, в которых один объект теряет массу по сравнению с другим, вызывая периодические вспышки. Однако данные обсерватории показали, что «особые молекулы» видны только при более низких температурах.

Потребовался еще год, прежде чем наблюдения дали свои результаты. Паломарская обсерватория обнаружила больше низкотемпературных инфракрасных сигналов, показывающих, что звезда извергает облака газа, которые конденсируются в пыль. Может быть, это слияние двух звезд? Космический телескоп NEOWISE измерил энергию, выделившуюся после первоначального взрыва, но это была тысячная часть даже самого маленького известного звездного слияния. «Именно тогда мы поняли: это планета врезалась в свою звезду», — говорит Де.





По данным NEOWISE, столкнувшаяся со звездой экзопланета примерно в тысячу раз меньше. Для сравнения, Юпитер в тысячу раз меньше Солнца. Команда предполагает, что сильную вспышку вызвала экзопланета похожая на Юпитер. Хотя вблизи Солнца нет газовых гигантов, астрономы обнаружили множество таких миров в других солнечных системах. Авторы исследования предполагают, что планета отбросила часть внешних слоев звезды, которые в течение следующего года остывали и осели в ближайшем космосе.





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Это удивительное открытие, потому что в прошлом мы всегда пропускали момент гибели планеты. Мы видели звезды, которые либо только что закончили, либо находятся на пути к поглощению своих планет, но это первый случай, когда наблюдения показали само событие. По оценкам команды, такие события происходят где-то в галактике несколько раз в год. Нам просто повезло заметить одно из них.