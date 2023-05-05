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Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
Было проанализировано 17 155 вышедших из строя жестких дисков.
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Компания Backblaze приобрела известность благодаря отчетам о ежегодной частоте отказов сотен тысяч жестких дисков, которые работали на ее серверах. В своей статистике за первый квартал 2023 года компания использовала несколько иной подход и вычислила среднюю продолжительность работы жесткого диска до его выхода из строя. Как оказалось, чуть меньше трех лет. Эти данные согласуются с предыдущим отчетом лаборатории восстановления данных, которая ранее исследовала неисправные жесткие диски. Существенное отличие заключается в том, что Backblaze проанализировала гораздо большее количество дисков, но все равно пришла к аналогичному выводу.

Предыдущий отчет о долговечности жестких дисков был подготовлен лабораторией из Лос-Анджелеса под названием Secure Data Recovery. Они проанализировали 2007 неисправных жестких дисков и пришли к выводу, что средний срок службы жестких дисков составляет два года и 10 месяцев. Это вполне логично, поскольку на обычные потребительские жесткие диски обычно дается двухлетняя гарантия, а на корпоративные — пятилетняя.

В этой таблице показан возраст неисправного диска, а также его емкость.

Компания Backblaze была удивлена этому исследованию и решила провести собственное. Она проанализировала свои собственные данные и извлекла сведения из своих вышедших из строя дисков. После отбраковки списка дисков, которые не имели отношения к делу, в итоге оказалось 17 155 жестких дисков — гораздо большая выборка, чем та, что использовалась в предыдущем отчете. Используя исходное значение SMART 9 для часов включения, компания подсчитала средний срок службы всех вышедших из строя дисков и получила результат 2 года и 6 месяцев.

При более детальном рассмотрении данных можно сделать несколько интересных выводов. Наиболее важным является то, что при рассмотрении всех вышедших из строя дисков, диски меньшей емкости служили дольше, чем диски большей емкости. Сюда входят диски емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ по сравнению с дисками емкостью 12 ТБ и более. Затем компания Backblaze разбила эти данные на более подробные графики, показав статистику отказов по емкости. Эти данные подтвердили вывод о том, что диски меньшего объема служат дольше.

Несмотря на достоверные данные, демонстрирующие очевидный вывод, Backblaze предупреждает: «Все не так очевидно». Это связано с тем, что в набор данных не добавляются новые диски малой емкости, в то время как диски большого объема добавляются постоянно. Таким образом, нет ни одного нового диска малой емкости, который мог бы выйти из строя или не выйти из строя за последний год, что могло бы в конечном итоге изменить данные. С другой стороны, на сервера постоянно добавляются диски большой емкости, поэтому показатели для этих дисков, несомненно, изменятся со временем.

Данные Backblaze прекрасно подтверждают предыдущий анализ продолжительности жизни жестких дисков.

Наконец, компания также взяла данные по вышедшим из строя дискам, которые больше не используются в ее центрах обработки данных. При этом было обнаружено в общей сложности 3379 накопителей и установлено, что их средний срок службы составляет два года и семь месяцев. Это всего на один месяц больше, чем при анализе более 17 000 дисков, что повышает достоверность результатов.

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Поэтому всегда создавайте резервные копии своих данных, даже если ваше устройство хранения совершенно новое, и особенно если ему два года.

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#жесткие диски #backblaze #восстановление данных
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