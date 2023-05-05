Все, что вам нужно, это учетная запись Microsoft, чтобы начать общаться с чат-ботом.

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Всего через несколько месяцев после того, как Microsoft удивила всех, включая Google, выпустив новый Bing Chat на базе искусственного интеллекта, компания Билла Гейтса решила открыть этот сервис для всех. Все, что вам нужно, — это учетная запись Microsoft, и вы сможете пообщаться с продвинутым чат-ботом компании на основе языковой модели OpenAI GPT-4. Microsoft также добавила новые функции в Bing Chat и обещает их увеличить.

Несколько месяцев назад Microsoft удивила своих клиентов, предоставив им бесплатный доступ к продвинутому поисковику с искусственным интеллектом, ведь до этого пользователи могли общаться только с ChatCPT у которого нету доступа к сети, а его база данных не обновлялась с 2021 года. Этот шаг настолько шокировал Google, что спустя несколько недель он поспешил продемонстрировать свой искусственный интеллект Bard. Однако чат-бот Google допустил вопиющую ошибку, которую было легко заметить в скромной демонстрации Google. Хотя последующий анализ показал, что Bing тоже допустил немало ошибок, Microsoft намного быстрее вносит изменения.

Новый Bing изначально был доступен только по приглашению, но Microsoft все таки исправила ситуацию. Вчерашнее обновление означает, что любой, кто хочет взаимодействовать с Bing, может сделать это на сайте Bing или через браузер Edge (который Microsoft увлеченно продвигает). Если вы еще не тестировали новый Bing с момента его запуска, вы можете удивиться, увидев, сколько функций он приобрел с тех пор. На сегодняшний день Bing Chat имеет постоянную историю всех ваших чатов, результаты поиска изображений и видео, а также поддержку плагинов. Последняя функция может стать важной.

Microsoft сообщила, что в настоящее время работает с несколькими партнерами над улучшением Bing. Например, предстоящая интеграция с OpenTable позволит чат-боту бронировать столики, а плагин Wolfram Alpha позволит Bing генерировать графические изображения на основе ваших запросов. Через несколько недель состоится конференция Microsoft Build, и, скорее всего, мы услышим больше об интеграциях Bing.





Интернет будет быстро меняться вместе с Bing, Bard и всеми другими чат-ботами, которые обязательно последуют за ними. Новые языковые модели могут переваривать обширные данные Интернета и выдать упрощенную информацию по запросу. Это может оказать глубокое влияние на информационную экономику.

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Но у этих систем все еще есть серьезные проблемы. Генеративный ИИ, такой как Bing с GPT, не всегда знает, что является правдой; он знает только то, что видел раньше. Эти нейросети даже оправдывают ложь, находя сомнительные источники. Пока никто не знает, как остановить эти "галлюцинации". Даже «крестный отец» искусственного интеллекта, который недавно уволился с работы в Google, выразил озабоченность по поводу будущих угроз от чат-ботов.