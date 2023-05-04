Ультразвуковые импульсы открывают гематоэнцефалический барьер, облегчая проникновение химиотерапевтических препаратов.

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Группа ученых из Чикаго разработала принципиально новую форму лечения рака мозга, которая может снизить вероятность рецидива у пациентов. В лечении используются звуковые волны, которые улучшают способность организма усваивать лекарства, повышая шансы химиотерапии на успех.

Глиобластома, агрессивная и очень смертельная форма рака мозга, исторически с трудом поддавалась лечению. Для воздействия на опухоли глиобластомы с помощью химиотерапии необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер - защитный слой, который не позволяет патогенам проникать в мозг. Хотя надежность гематоэнцефалического барьера обычно заслуживает благодарности - в конце концов, вы же не хотите, чтобы в ваши жизненно важные органы попадали случайные токсины, - он также хорошо справляется с тем, чтобы лекарства не проникали в мозг, что затрудняет лечение рака.

Звуковые волны меняют ситуацию. В статье, опубликованной во вторник в The Lancet Oncology, нейрохирурги Северо-Западного университета сообщают, что они успешно использовали ультразвук для временного «открытия» гематоэнцефалического барьера у пациентов с глиобластомой. Это позволило химиотерапевтическим препаратам проникнуть в мозг и более эффективно воздействовать на опухоли.

Схема, показывающая, как звуковые волны создают отверстия между клетками в гематоэнцефалическом барьере.

Процесс начинается с девяти ультразвуковых излучателей, которые французский биотехнологический стартап Carthera разработал на заказ для новой терапии. После хирургической имплантации излучателей в череп пациента, врачи могут использовать их для подачи в мозг регулярных низкоинтенсивных ультразвуковых импульсов в течение нескольких минут. Эти импульсы ослабляют связи между клетками, которые выстилают кровеносные сосуды головного мозга, эффективно открывая гематоэнцефалический барьер.

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В период с октября 2020 года по февраль 2022 года команда из Северо-Западного университета провела испытание первой фазы своей терапии с 17 пациентами. После хирургического удаления опухоли глиобластомы у каждого пациента они индивидуально прошли от двух до шести циклов терапии в течение нескольких месяцев. Ученые обнаружили, что в течение 30-60-минутного окна, в течение которого гематоэнцефалический барьер остается открытым, такие препараты, как паклитаксел и карбоплатин, могут проникать в мозг в четыре-шесть раз эффективнее, чем когда барьер «закрыт». Более того, терапию можно было проводить в то время, когда пациенты бодрствовали, и она вызывала мало негативных побочных эффектов.