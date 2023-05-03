За 145 долларов Tencent Cloud создаст цифрового человека, который будет говорить и делать все, что вы хотите.

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Новое поколение продвинутого машинного обучения подарило нам такие потрясающие технологии, как ChatGPT, технология рендеринга DLSS от Nvidia и распознавание изображений в Google Photos. Существуют также дипфейки, которые не менее удивительны, но гораздо более проблематичны, поскольку они могут создавать реалистичные видеоролики с лицами реальных людей, которые даже не подозревают об этом. Вместо того, чтобы бороться с этой технологией, китайская мегафирма Tencent анонсировала облачный сервис дипфейков. Заинтересованные лица могут создать цифровую версию реального человека за несколько долларов. Разве в Китае такое законно?

Согласно Tencent Cloud, для начала работы нового сервиса необходимо всего лишь немного данных. Клиенты должны загрузить три минуты видео с настоящим человеком и 100 устных предложений для обучения модели. Затем всего через 24 часа родится новый цифровой человек. Результатом станет видео, на котором кто-то говорит и делает то, чего никогда не делал. Естественно, Tencent не называет это дипфейком, но это так. Tencent ссылается на возможность того, что человек, созданный искусственным интеллектом, может сниматься в рекламных роликах в прямом эфире, которые являются популярными компонентами электронной коммерции в Китае. Вместо того чтобы платить человеку за организацию всех этих трансляций, компания могла бы просто заказывать новое видео для каждой новой трансляции на основе уже собранных данных.

Плата за эту услугу составляет 1000 юаней (около 145 долларов) за каждое видео. Tencent предлагает различные стили видео, в том числе 3D-реалистичный, 3D-полуреалистичный, 2D-реалистичный и 2D-мультфильм. Цифровые люди могут быть созданы как модели в полный рост или выше пояса. Tencent Cloud также может создавать собственные видео вопросов и ответов с реалистичным голосовым тоном и интонацией. Сервис доступен на китайском и английском языках.

Сравнение реального человека и цифровой версии Tencent Cloud.

Дипфейки распространяются в Интернете уже несколько лет, иногда с законным использованием. Однако эта технология, пожалуй, наиболее тесно связана с порнографией. Имея достаточное количество фотографий с высоким разрешением, можно изменить лицо исполнителя в цифровом виде, чтобы он выглядел кем-то другим.

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Большинство сайтов и сервисов, включая Reddit и PornHub, запретили дипфейк-контент. Есть также опасения, что дипфейки могут стать настолько хорошими, что станут эффективными для пропаганды. Единственное, что сдерживает их, — это высокий входной барьер — вам нужны некоторые базовые навыки программирования, чтобы использовать необходимые инструменты. Tencent устраняет этот барьер. Технология может стать прибыльной бизнес-моделью, но также принесет больше проблем, чем пользы. Китайское правительство пыталось регулировать дипфейк-контент, но неясно, насколько сильно будет проходить модерация, прежде чем Tencent создаст новых цифровых людей.