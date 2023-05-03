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Давно известно, что подражание - это самая искренняя форма лести. Несколько свежих вакансий в Microsoft, намекают на планы компании впервые создать собственные чипы ARM, по примеру того, как Apple отказалась от процессоров Intel и создала свой собственный чип M1 в 2020 году. Что еще более удивительно, Microsoft оптимизирует свою грядущую Windows 12 для этого ARM-чипа, что в точности соответствует тому, что Apple сделала со своим чипом класса M и macOS.
Информация о предполагаемых планах Microsoft поступила от ресурса Windows Latest, который обнаружил несколько объявлений о вакансиях, указывающих на то, что Microsoft нанимает инженеров по разработке систем на кристалле (SoC) для чипов ARM. В настоящее время компания удалила большинство вакансий, в которых содержалась фраза «Команда Microsoft Silicon». Компания ищет инженеров, которые помогут ей создавать собственные SoC, кремниевые ускорители и высокопроизводительные чипы с высокой пропускной способностью.
В одном из удаленных объявлений говорилось, что компания ищет кого-то, кто поможет с «созданием сложных современных SOC с использованием передовых узлов кремниевых технологий». Одно объявление все еще висит, и оно предназначено для должности в Малайзии.
Одна из причин новой стратегии Microsoft заключается в том, что она будет позиционировать Windows 12 как операционную систему со встроенными функциями искусственного интеллекта. Компания уже начала это делать, интегрировав ChatGPT в поиск Bing и браузер Edge. Но в следующей версии Windows, которая должна выйти в конце 2024 года, она пойдет еще дальше. Пока неясно, что это будут за функции с поддержкой ИИ, поскольку в Windows Latest указано только "умное переключение" между приложениями и окнами. Однако, учитывая внезапный рост популярности ИИ в обществе, мы не удивимся, если Microsoft попытается внедрить ИИ во всю систему. Это при условии, что через год мы все еще будем говорить об искусственном интеллекте, и он не исчезнет по аналогии с метавселенной.
Все вышесказанное звучит так, как будто Microsoft будет откровенно копировать подход Apple к тому, что она сделала со своим кремнием M-класса. Apple хвастается тем, что она единственная компания, способная предложить чрезвычайно тесную интеграцию аппаратного и программного обеспечения, и похоже кто-то этому завидует. Чипы М-класса не имеют себе равных по производительности на ватт. Стоит учесть, что Windows работает на сотнях миллионов различных устройств с огромным набором оборудования, а Apple может похвастаться тем, что ее программное обеспечение работает только на ее собственных устройствах. Microsoft очень рискует с таким подходом и может прогореть, учитывая, что у нее нет такой выдающейся аппаратной родословной, как у Apple. Тем не менее, всем нам будет интересно посмотреть, что из этого получится.