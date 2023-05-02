Компания предлагает потребителям возможность приобрести видеокарты с 16 ГБ памяти по цене от 499 долларов, а самая доступная модель - RX 6800.

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В центре внимания игрового сообщества сейчас находится компания Nvidia, которая зажала видеопамять для своих новых видеокарт. AMD не упустила момент и высмеяла жадность Дженсена Хуанга, и предложила покупать продукцию "Красной команды" по более разумной цене и с достаточным количеством видеопамяти. Фанаты AMD считают, что это самый подходящий момент для выпуска видеокарт 6000-й серии среднего уровня, но Лиза Су пока молчит, а на полках магазинов находятся RX 6900, RX 6800 и старые графические процессоры.

На этот раз не удержался Саса Маринкович, старший директор по маркетингу AMD, который опубликовал в Твиттере диаграмму, показывающую преимущества видеопамяти компании и цены по сравнению с предложениями Nvidia Ampere и Ada Lovelace.

Компания снизила цену на несколько видеокарт RDNA2, чтобы составить более выгодную конкуренцию последним предложениям Nvidia, что позволило ей предложить больше VRAM по более низкой цене, чем аналогичные карты Nvidia. В настоящее время наиболее выгодным предложением является Radeon RX 6800 с 16 ГБ VRAM всего за 499 долларов. Ближайшим конкурентом от Nvidia является RTX 3070, которая имеет всего 8 ГБ памяти и продается по цене от 499 долларов во время скидок и до 550 долларов в обычные дни. В целом RX 6800 также быстрее RTX 3070 в растеризации.

На бумаге AMD имеет явное преимущество перед Nvidia в области видеопамяти. Тем не менее, VRAM — это далеко не все, что нужно геймерам, поскольку для получения удовлетворительной производительности в некоторых играх все равно потребуется много "лошадок под капотом". Ахиллесовой пятой AMD по-прежнему является трассировка лучей, и это касается как прошлого, так и текущего поколения графических процессоров. Например, режим трассировки пути Cyberpunk 2077 «Overdrive» практически не вывозится в разрешении 1440p на флагманском графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX. Для сравнения, на более скромной RTX 4070 режим трассировка пути выдает 60 кадров в секунду с использованием генерации кадров DLSS 3, так что производительность трассировки лучей и пути по-прежнему является козырем Nvidia.

На данный момент AMD на одно поколение отстает от Nvidia в трассировке лучей на аппаратном и программном фронтах. Тем не менее, на выставке CES в этом году компания анонсировала свою перспективную технологию FSR 3.0, которая будет предлагать генерацию кадров, аналогичную Nvidia DLSS 3. Затем AMD подробно рассказывала о ней на GDC в марте, но до сих пор нам так и не сообщили, когда появится новая технология. Кто-то сейчас скажет, что обещанного 3 года ждут. Теоретически она должна удвоить частоту кадров, хотя AMD рекомендует использовать ее только в играх, которые уже работают со скоростью 60 кадров в секунду.

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В качестве альтернативы существует ещё один вариант, HotHardware отмечает, что вы можете приобрести 16-гигабайтную видеокарту всего за 339 долларов — от Intel. Acer BiFrost A770 иногда продается в китайских интернет-мегазинах с большой скидкой. Розничная цена 16-гигабайтной A770 от Intel составляет всего 349 долларов, но стоит учитывать, что этот графический процессор в основном ориентирован на игры с разрешением 1080p.