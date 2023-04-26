По результатам первых испытаний, устройство помогает недоношенным детям достичь основных двигательных показателей равноценных их доношенным сверстникам.

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Когда ребенок рождается очень недоношенным — до 32 недель беременности — у него большие шансы столкнуться в будущем с двигательными нарушениями. В некоторых случаях малыш может начать ползать позже своих доношенных сверстников; в других случаях у них могут возникать «дефекты» мелкой моторики, из-за которых им трудно ловить мяч или сохранять равновесие в раннем возрасте. Ключевой способ предотвратить эти проблемы — помочь ребенку развить свои двигательные навыки вскоре после рождения, но, учитывая, что работать придется с младенцами, то это нелегкая задача.

Ученые из Франции разработали инструмент, который может помочь в этом. Марианна Барбю-Рот, изучающая влияние движения на неврологию человека в Университете Париж-Сите, вместе со своими коллегами разработала устройство, похожее на скейтборд, которое помогает недоношенным детям тренироваться двигаться. Судя по ранним испытаниям, устройство под названием Crawliskate, по-видимому, способствует развитию двигательных навыков, позволяя недоношенным детям пройти основные этапы развития движений в сроки, соответствующие сроку рождения.

Crawliskate используется для того, чтобы аккуратно положить ребенка лицом вниз, а затем зафиксировать его мягкими ремнями для предотвращения травм. На очень небольшом уклоне ребенок может продвигаться вперед с помощью рук и ног, имитируя движения, совершаемые при ползании. Этим нужно заниматься ежедневно в течение восьми недель, начиная с момента выписки ребенка из отделения интенсивной терапии новорожденных (ОИТН).

Ребенок, привязанный к Crawliskate лицом вниз.

Барбу-Рот и ее коллеги протестировали Crawliskate, разделив 44 глубоко недоношенных ребенка на три группы. Дети в первой группе использовали Crawliskate ежедневно. Детей из второй группы ежедневно клали лицом вниз на матрац, в то время как детей из третьей группы не обучали какой-либо уникальной двигательной активности. Команда Барбу-Рот обнаружила, что в среднем дети, использующие Crawliskate, могут продвинуться вперед на 139 сантиметров за 5 минут. Эта группа набрала более высокие баллы в тестах на двигательный контроль, чем матрац и контрольная группа. В два месяца дети, использующие Crawliskate, научились контролировать голову; в девять месяцев они могли ползать. В возрасте одного года дети, использующие Crawliskate, могли стоять, что соответствовало среднему возрасту доношенных детей.

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Поскольку ежегодно рождается около 2,8 миллиона недоношенных детей, у детского скейтборда есть все возможности помочь младенцам развить двигательные навыки. Но есть еще несколько тестов, которые нужно выполнить, прежде чем это произойдет. В экспериментальную группу Барбу-Рот не вошли недоношенные дети с повреждением головного мозга, а это означает, что ни у одного из испытуемых детей не было риска развития серьезных двигательных нарушений, таких как церебральный паралич. Следующее испытание ее команды включает 100 участников, некоторые из которых имеют повреждения мозга, чтобы проверить эффективность Crawliskate на детях с более высоким риском.