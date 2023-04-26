Это был бы первый частный посадочный модуль, совершивший посадку на Луну.

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НАСА планирует вернуться на Луну к 2030 году, но это по-прежнему сложная задача, как и 50 лет назад. Японская компания iSpace собиралась опередить НАСА и запустила свой частный космический корабль, который должен был приземлиться на Луне в этот вторник. Но этим планам не суждено сбыться, потому что посадочный модуль Hakuto-R Mission 1 (M1) потерпел крушение.

Hakuto-R был запущен в декабре прошлого года с другими многочисленными полезными грузами на ракете SpaceX Falcon 9. Предполагалось, что M1 продемонстрирует недорогой сервис доставки грузов на Луну от компании iSpace. Но в итоге, первый полет японского посадочного модуля стал лишь напоминанием о том, как трудно добраться до места назначения в космосе.

Посадочный модуль находился в рабочем состоянии до снижения на Луну. Все шло по плану, пока корабль не начал приближаться к поверхности спутника. Центр управления полетом потерял связь с посадочным модулем за несколько минут до ожидаемой посадки. Роботизированный посадочный модуль должен был отключить двигатели и дрейфовать для мягкой посадки, после чего он восстановил бы контакт с Землей. Однако iSpace сообщила, что ей не удалось восстановить связь, и поэтому она считает, что посадочный модуль был потерян.

Это не первый случай, когда частный лунный аппарат был близок к тому, чтобы войти в историю. Посадочный модуль Beresheet израильской компании SpaceIL также потерпел крушение на Луне при попытке приземлиться в 2019 году. Известно, что SpaceIL и iSpace имеют долгую историю планирования посадок на Луну. Обе компании участвовали в конкурсе Lunar X Prize, который проводился при поддержке Google и предлагал 20 миллионов долларов США первому коммерческому посадочному аппарату, который достигнет поверхности Луны неповрежденным. Конкурс так никто и не выиграл, поэтому спустя годы, мы все еще не имеем ни одного частного посадочного аппарата.





Hakuto-R имеет высоту менее двух метров и собственную массу 340 кг (1000 кг с топливом). Его полезная нагрузка на Луну составляет всего 30 кг, но эти небольшие, недорогие лунные посадочные модули рассматриваются как необходимые для будущих операций на Луне. "Hakuto-R" доставлял на Луну несколько важных аппаратов, включая небольшой луноход из Объединенных Арабских Эмиратов и японский Lunar Excursion Vehicle - марсоход JAXA с двумя полусферическими колесами.





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Японская компания делает вид, что не разочарована в результате неудачной посадки. Основатель iSpace заявил, что они получили важные данные о полете на этапе посадки и назвал это «большим достижением» для будущих космических миссий. iSpace попытается еще раз, но японцев может опередить Starship HLS от Илона Маска, если тоже не разобьется при посадке.