Они пока недоступны для домашних пользователей, но это может измениться в следующем году.

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Компания Seagate объявила о начале поставок квалификационных образцов жестких дисков емкостью 30 ТБ, использующих магнитную запись с нагреванием (HAMR) второго поколения, для некоторых клиентов центров обработки данных. Это важная веха на пути к достижению цели по поставке дисков HAMR емкостью 100 ТБ к 2025 году. Компания сообщила, что отправила квалификационные образцы дисков некоторым своим облачным партнерам в составе своих систем хранения Corvault, которые она описывает как «самовосстанавливающуюся блочную систему хранения, обеспечивающую емкость в несколько петабайт».

Хотя диски обладают рекордной емкостью, компания Seagate не скрывает деталей, включая количество внутренних пластин, об этом сообщает Tom's Hardware. Компания годами отправляла приводы HAMR клиентам для тестирования, но это был долгий путь. Чтобы дать вам представление о том, как долго разрабатывались эти диски, первые сообщения о HAMR появились в 2004 году и тогда производитель планировал выпустить первые жесткие диски в 2010 году. Затем компания анонсировала жесткий диск емкостью 16 ТБ в 2018 году и пообещала представить диски второго поколения в третьем квартале 2023 года. В своем блоге компания Seagate также отмечает, что за последние девять лет ей удалось добиться увеличения плотности передачи данных с помощью HAMR на 30%.





Основная проблема, сдерживающая крупномасштабное производство этих накопителей, заключается в том, что они требуют совершенно новых внутренних компонентов, в том числе новых носителей для обеспечения процесса нагрева/охлаждения и новых головок чтения/записи. Это значительно увеличивает их стоимость, делая их подходящими только для крупномасштабных корпоративных систем хранения данных. Однако, поскольку Seagate может увеличить выпуск новых компонентов, цены со временем будут снижаться. Это позволит компании Seagate перевести свои основные диски на эту технологию, но, скорее всего, этот процесс начнется не раньше 2024 года.

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Похоже, что компания Seagate получила преимущество в емкости накопителей перед своим главным конкурентом Western Digital. В прошлом году компания WD объявила о том, что начала поставлять жесткие диски емкостью 26 ТБ с магнитной записью (SMR), и эти диски доступны уже сейчас. По данным Anandtech, компания Seagate объявила о создании пластин емкостью 5 ТБ, так что, если в 3,5-дюймовом диске будет 10 таких пластин, то вскоре мы получим 50 ТБ. Сможет ли компания достичь объема 100 ТБ к 2025 году, пока неизвестно, но мы будет следить за новостями.