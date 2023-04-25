Импульс рентгеновского излучения, который приходит спустя месяцы или годы после первоначального всплеска радиации, может уничтожить атмосферу планет, подобных Земле.

реклама

Взрыв сверхновой означает смерть звезды, и это событие может быть настолько мощным, что на короткое время затмевает целые галактики. Поэтому неудивительно, что такие взрывы могут быть опасны для ближайших звезд. Новый анализ сверхновых показал еще один способ, которым эти звездные взрывы могут повредить близлежащие планеты. Даже если экзопланета переживет первоначальный радиационный всплеск, последующие рентгеновские лучи поджарят ее атмосферу.

Сверхновая может возникнуть по нескольким причинам, но самые крупные и опасные известны как Type II. Исчерпав свое ядерное топливо, старые звезды больше не могут противостоять силе своей сокрушительной гравитации. Структура разрушается, что приводит к массивному выбросу энергии. Внешние слои звезды выбрасываются наружу вместе со вспышкой ионизирующего излучения, которое может серьезно повлиять на близлежащие звездные системы. Сверхновые также выбрасывают поток космических лучей, которым могут потребоваться тысячи лет, чтобы достичь близлежащих миров. По мнению исследователей из Университета Иллинойса, между этими двумя событиями существует большая вероятность того, что рентгеновское излучение может разрушить атмосферу экзопланет, подобных Земле.

Когда массивные звезды приближаются к вспышке сверхновой, они сбрасывают свои внешние слои, образуя кокон из пыли и газа. Команда ученых использовала наблюдения за 31 сверхновой с помощью рентгеновских инструментов, таких как Chandra, Swift-XRT и XMM-Newton, чтобы понять, что происходит, когда взрывная волна достигает этого пузыря из звездного материала спустя месяцы или годы после события. Исследование указывает на ранее неизвестный всплеск рентгеновских лучей, который может затронуть планеты на расстоянии до 160 световых лет.





Рентгеновское излучение от сверхновой, вероятно, не достигнет поверхности Земли, но оно может вызвать химические реакции, которые уничтожат весь озон в атмосфере планеты. В результате поверхность подвергнется интенсивному ультрафиолетовому излучению, которое способно убить большинство живых существ на суше и на мелководье. Результатом, скорее всего, станет массовое вымирание.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хорошая новость заключается в том, что Земля по мнению ученых застрахована от такого исхода, как и от более серьезных последствий взрыва сверхновой. Ближайшая звезда, которая вот-вот взорвется, — это Бетельгейзе, расположенная примерно в 530 световых годах от нас. Земля находится внутри «Местного пузыря», области горячего газа с низкой плотностью, окруженной оболочкой из холодного газа. Наш участок Млечного пути был когда-то сформирован древними сверхновыми, но мы не знаем, насколько близко Земля была к этим событиям. Земля в некоторой степени подвергалась воздействию древних звездных взрывов, о чем свидетельствуют изотопы железа-60 в глубоководных породах.