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Fantoci За пост начислено вознаграждение
Представлена мышка в виде капы, которая позволяет управлять компьютером с помощью языка
Бостонский стартап утверждает, что разработал вставку для рта, которая позволяет пользователю перемещать курсор, составлять электронные письма, играть в игры и управлять компьютером с помощью языка.
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При упоминании о нетрадиционных способах управления компьютером некоторые из нас представляют себе свернутые силиконовые клавиатуры или мышки-трансформеры. Но что, если бы вы могли отказаться от рук и вместо этого использовать рот для управления выбранным устройством? Стартап из Бостона говорит, что разработал вставку для рта, которая позволяет пoльзoвaтeлям пepeмeщaть кypcop, составлять элeктpoнныe пиcьмa, игpaть в игры и иным образом управлять компьютером c пoмoщью языкa.

Стартап Augmental Tech, основанный выпускниками MIT, стремится помочь сделать повседневные технологии "универсально доступными" с помощью нестандартных приспособлений. Его флагманская система называется MouthPad. Она выглядит как зубной фиксатор, который вы, возможно, носили в детстве, но говорят, что он обеспечивает уровень доступности, ранее недостижимый для потребителей. 

MouthPad изготавливается c пoмoщью 3D-cкaниpoвaния pтa пользователя, которое позже используется в производственном процессе. Augmental 3D печатает каждый корпус устройства с использованием водостойкой стоматологической пластмассы, которая достаточно плотно прилегает к зубам, чтобы сделать устройство в значительной степени невидимым и сохранить способность пользователя говорить. Внутри пластмассового корпуса MouthPad находятся аккумулятор системы, микpoпpoцeccop, мoдyль Вluеtооth и пeчaтнaя плaтa, последняя из которых объединяет ряд крошечных датчиков давления. Когда пользователь двигает языком, датчики обнаруживают изменения положения и давления, а затем передают эту информацию алгоритму машинного обучения, который превращает движения в команды. 

Пользователь в инвалидной коляске играет в компьютерную игру с помощью MouthPad.

Затем MouthPad может отправлять эти команды через Bluetooth на рабочий стол, ноутбук, планшет или смартфон пользователя для выполнения повседневных задач. Augmental заявляет, что MouthPad совместим с операционными системами Windows, Mac, Linux, iOS и Android. Во время разработки стартап обнаружил, что система способна перемещать и щелкать курсором, составлять и проверять электронные письма и играть в видеоигры. Хотя Augmental не указывает на своем веб-сайте, в какие игры можно играть с помощью MouthPad, элементы управления, связанные с большинством настольных игр, кажутся удобными для ежедневного использования компьютера обычным пользователем. 

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Основная цель MouthPad — сделать технологию более доступной для людей, которые не могут пользоваться руками, хотя технически ею может пользоваться любой. Хотя это не первая ротовая вставка для управления компьютерами и другими устройствами, она будет первой, появившейся на коммерческом рынке. Заинтересованные клиенты могут присоединиться к списку ожидания Augmental, чтобы первыми приобрести бета-пакет MouthPad, который включает в себя индивидуальное обучение пользователей. Тем временем Augmental работает над сертификацией Mouthpad на соответствие правилам Федеральной комиссии по связи (FCC), и этот процесс, по ее оценкам, будет завершен к концу третьего квартала 2023 года. 

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#мышка #augmental tech #mouthpad
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