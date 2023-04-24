Электрический грузовик Tesla с момента своего появления столкнулся с довольно серьезными проблемами, но, похоже, дела идут на поправку.

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После длительного ожидания первые клиенты Tesla получат свои новые электромобили Cybertruck этим летом. Илон Маск упомянул во время пресс-конференции, что производство, вероятно, начнется в течение следующих нескольких месяцев, а поставки запланированы на третий квартал 2023 года.

Напомню, что электрический грузовик Tesla с момента своего появления столкнулся с серьезными проблемами. Когда компания анонсировала Cybertruck в 2019 году, она рассчитывала начать производство где-то в 2021 году и вскоре после этого поставить первую партию. Но все мы знаем, что произошло за это время; из-за сильной зависимости Cybertruck от компьютерных чипов и амбициозного плана Tesla по включению 4680 аккумуляторных элементов производитель электромобилей был вынужден отложить производство до 2022 года. Самые нетерпеливые клиенты были снова разочарованы в январе этого года, когда Tesla объявила, что массовое производство не начнется до 2024 года.

Теперь ситуация наконец-то меняется к лучшему. На прошлой неделе Маск сообщил инвесторам, что Tesla производит тестовые альфа-версии Cybertruck на своей пилотной линии, пока завершает строительство линии серийного производства на заводе Gigafactory в Техасе. Пока все идет гладко, компания ожидает, что ее первая поставка произойдет «вероятно, в третьем квартале», сказал Маск.

Cybertruck, вид сзади.

Илон Маск сказал, что производство Cybertruck будет набирать обороты постепенно и выйдет на заявленный график. Он заверил инвесторов, что электрический грузовик пользуется большим спросом, который, по его мнению, является «фантастическим продуктом и станет символом зала славы». Поскольку Cybertruck настолько сильно отличается от среднего пикапа, требуется больше времени, чтобы производственная линия заработала на полную мощность, поэтому массовое производство вряд ли начнется до 2024 года. Существуют также дополнительные затраты, такие как кузов грузовика из нержавеющей стали и изготовленный на заказ специальный стеклоочиститель на лобовом стекле.

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Расходы на комплектующие электрогрузовика сильно изменились на протяжении всего периода подготовки к производству Cybertruck. Если первоначально стоимость одномоторной конфигурации составляла 39 900 долларов, то в начале этого года Маск намекнул на довольно значительное повышение цены. Однако окончательная стоимость еще не утверждена. Точно так же трехмоторная конфигурация Cybertruck будет стоить больше, чем его первоначальная стартовая цена в 70 000 долларов. Tesla все еще должна выполнить более миллиона предварительных заказов, поэтому ближе к моменту массовых поставок покупатели Cybertruck узнают обновленную цену электрического пикапа.