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В патенте Intel указано, что процессоры Meteor Lake получат кэш L4
Intel заявила, что в новых процессорах улучшится безопасность и «оптимизация загрузки».
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Согласно дорожной карте Intel новые процессоры 14-го поколения должны появиться во второй половине 2023 года под кодовым названием Meteor Lake. Это важный момент для компании, так как Intel впервые откажется от своей монолитной конструкции чипа и будет использовать различные плитки для вычислений, графического процессора, ввода-вывода и т. д. К тому же вчера стало известно, что на помощь новым плиткам Intel добавит еще важную "фишку" — кэш L4. Intel подала патент на эту технологию ещё в 2021 году, и сейчас ее воплощают в реальный продукт. 

Патент Intel называется «Технология ранней защиты платформы для более тонкой и быстрой загрузки». В нем подробно описывается, как "чипы следующего поколения смогут иметь увеличенный объем кэша". В нем говорится, что этот кэш L4, или Adamantine, будет частью базовой плитки, поверх которой располагаются все остальные плитки, обеспечивая доступ к каждой из них. Ранее мы узнали, что у Meteor Lake будет иметь четыре плитки: SoC, GPU, CPU и I/O. Теперь выясняется, что базовая плитка может считаться пятой плиткой, так как она будет играть большую роль в производительности чипа. Intel сокращенно называет этот кэш ADM и говорит, что поскольку он быстрее, чем DRAM, он будет "использоваться для улучшения взаимодействия центрального процессора и контроллера безопасности".

Intel отмечает в патенте, что L4 может сохранять данные при сбросе, тем самым сокращая время загрузки. В патенте также описывается, как «наличие памяти, доступной при сбросе помогает свести на нет устаревшие предустановки BIOS и создать более быстрое и эффективное решение BIOS с уменьшенным уровнем встроенного ПО для современных устройств, таких как автомобильный IVI, бытовые и промышленные роботы и т.д.".

Несмотря на это, эксперты из Wccftech отметили, что настоящая причина использования кеша L4 заключается в том, чтобы принести пользу графической плитке Xe-LPG Arc. Meteor Lake отличается от предыдущих дизайнов тем, что GPU не может получить доступ к LLC, который ранее был общим для CPU и GPU. L4 — это обходной путь, позволяющий GPU получить доступ к кешу. Теоретически это должно дать ему толчок в игровых и графических приложениях. Intel отмечает, что ЦП также будет иметь к нему доступ, что может привести к ускорению загрузки.

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Если на Meteor Lake есть L4 для повышения производительности графики, будет интересно посмотреть, есть ли у него те же преимущества, которых добилась AMD, поместив кэш L3 поверх своих кристаллов. Также ходят слухи, что компания будет использовать V-Cache в своих будущих APU, так что в этом году для нас припасено много приятных сюрпризов.

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#intel #meteor lake #adm #adamantine #кэш l4
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