Устройство представил бывший дизайнер Apple Имран Чаудри. Гаджет работает под управлением мобильной ОС Android и на чипе Snapdragon от Qualcomm.

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За последние 20 лет искусственный интеллект очень помог во многих технологических разработках, но до 2023 года он оставался в тени. Теперь же генеративный искусственный интеллект занимает центральное место в новостях и помогает специалистам различных профессий. На этих выходных был представлен необычный гаджет с искусственным интеллектом от стартапа под названием Humane. На мероприятии TED Talk один из авторов проекта Имран Чаудри продемонстрировал переносной ИИ-гаджет.

Видео презентации разлетелось по всему интернету, но Humane официально анонсирует устройство только в конце этого месяца. "Секретный" стартап привлек большое внимание инвесторов и получил инвестиции в размере 230 миллионов долларов от Microsoft, Qualcomm, а также генерального директора и соучредителя OpenAI Сэма Альтмана.

Результатом этого значительного капитала является устройство, напоминающее коммуникатор из «Звездного пути». Чаудри носил его в нагрудном кармане во время презентации. В какой-то момент он постучал по устройству и попросил его продемонстрировать свои функции. Устройство сообщило ему о событиях в календаре, сообщениях и электронных письмах в виде быстрой устной сводки. По словам Чаудри, виджету Humane не нужно подключаться к смартфону. Предположительно, устройство самостоятельно подключается к сотовой сети, а вам только нужно предоставить искусственному интеллекту доступ к вашим личным данным в облачном сервисе.





Чаудри также продемонстрировал, как устройство может обрабатывать телефонные звонки, показав, что оно может проецировать информацию на близлежащие поверхности. В данном случае он отобразил предупреждение о входящем звонке на руке Чаудри, как показано выше. Сообщается, что устройство также реагирует на жесты и голосовые команды, что позволяет ему отвечать на звонки, не доставая телефон. Опять же, мы можем только предположить, что в устройстве есть выделенная линия сотовой связи.

Humane также продемонстрировал возможности перевода в реальном времени в своих носимых устройствах. Чаудри показал, как устройство может (почти) мгновенно переводить его английскую речь на французский, но вместо перевода его обычным голосом, зрители услышали, как будто это говорил сам Чаудри.

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Несмотря на то, что демонстрация на сцене была впечатляющей, это всего лишь еще одно умное носимое устройство. Есть ли место для продукта Humane в мире, где у людей уже есть смартфоны, умные часы и даже наушники с доступом к ассистенту ИИ? В любом случае, устройство выглядит довольно футуристично и скорее всего найдет своего покупателя.