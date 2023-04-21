Электрический самокат имеет варианты 1WD или 2WD, обеспечивая максимальную скорость 70 км/ч и разгон от 0 до 48 км/ч менее чем за четыре секунды. Вы можете проехать до 90 км без подзарядки и управлять различными настройками через приложение.

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Segway KickScooter GT2P теперь доступен в ЕС. Электрический самокат приводится в действие двигателем с пиковой мощностью 6000 Вт, обеспечивающим максимальную скорость 70 км/ч. Вы можете выбрать передний привод (1WD) или комбинированный передний и задний привод (2WD), а режим BOOST позволяет вам разогнаться от 0 до 48 км/ч примерно за 3,9 секунды.

Другие режимы на GT2P включают Eco, Park и Walk, которые упрощают транспортировку скутера пешком. Вы можете просмотреть свою скорость и оставшийся уровень заряда батареи на встроенном OLED-экране. Доступ к дополнительной информации и элементам управления можно получить через приложение Segway-Ninebot. Аккумулятор емкостью 1512 Втч обеспечивает запас хода до 90 км без подзарядки, а скутер может преодолевать уклоны до 30%.

Самовосстанавливающиеся бескамерные пневматические 11-дюймовые шины помогают сократить расходы на техническое обслуживание и сделать вашу поездку более комфортной, наряду с передней и задней двухрычажной подвеской. Другие функции включают передние и задние дисковые тормоза, светодиодную фару мощностью 9 Вт, задние фонари и стоп-сигналы, а также индикаторы, которые помогут вам обезопасить себя. Скутер может выдерживать полезную нагрузку до 150 кг и весит 52,6 кг. Теперь вы можете купить Segway KickScooter GT2P в таких странах, как Нидерланды, Франция и Испания, за 2 999 евро. Пока неизвестно, когда электромобиль появится на других рынках.

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