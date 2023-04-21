Новое обновление, наконец, добавляет поддержку новейших графических процессоров от Nvidia, AMD и Intel.

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За последний год санкции, введенные против российских компаний, коснулись различных технологических секторов. Одним из наиболее неожиданных последствий было то, что это поставило под угрозу дальнейшую разработку MSI Afterburner, самого популярного в мире инструмента для разгона графических процессоров. За программное обеспечение отвечает один инженер, проживающий в приморском городе Таганрог, Россия. В прошлом году санкции не позволили этому инженеру получать платежи за работу над Afterburner, что поставило будущее мегапопулярной утилиты под вопросом. Но похоже, что платежи возобновились, потому что после небольшого перерыва утилита получила полностью стабильное обновление. Теперь Afterburner поддерживает новейшие графические процессоры.

Последняя версия утилиты для разгона — 4.6.5, в ней добавлено множество новых функций. К ним относится вышеупомянутая поддержка графических процессоров Nvidia RTX 40-й серии и новейших карт серии Radeon 7900. Новое обновление также добавляет контроль напряжения для версии GDDR6X RTX 3060 Ti. Поскольку Intel также официально представлена на рынке, эти графические процессоры наконец-то поддерживаются, но только для мониторинга. В примечаниях к выпуску говорится, что разгон графических процессоров Intel не поддерживается, поскольку API управления оборудованием Intel ограничен только приложениями x64. Напомню, что это первое стабильное обновление бесплатной утилиты с декабря 2021 года. Сервер статистики RivaTuner также был обновлен до версии 7.3.4.

Afterburner чрезвычайно полезен тем, что дает возможность отслеживать в играх температуру центрального процессора и графического процессора, их нагрузку, скорость вращения вентилятора и многое другое.

Обновление знаменует собой резкий поворот после ужасных слов разработчика о будущем приложения в начале этого года, когда он назвал его «полузаброшенным». В то время он сказал, что готов перейти к другим проектам, чтобы оплачивать свои счета, поскольку MSI больше не может отправлять ему платежи. MSI заявила, что работает над тем, как продолжить разработку Afterburner, подтвердив при этом, что СВО на Украине усложняет ее. Кто-то заслуживает благодарности за то, что деньги опять начали переводиться российскому разработчику, поскольку у игрового сообщества нет бесплатного аналога, который можно было бы использовать для разгона. Конечно, есть и другие приложения, но ни одно из них не является таким гибким и многофункциональным, как Afterburner.

Несмотря на выход из затруднительной ситуации, разработчика начали оскорблять и писать ему ненавистные комментарии. «Я полностью проигнорирую традиционные обсуждения, переполненные троллями и ненавистью, в ветке новой версии в разделе новостей», — написал он. «Первые сообщения новых пользователей, которые регистрируются здесь и публикуют отзывы «ничего не работает, предыдущая версия была лучше» в этой теме, также будут удалены без предупреждения».

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Он также заявил, что больше не будет делать ничего, кроме своих официальных обязательств, и если у вас есть проблемы с этим, обратитесь в MSI. Только MSI и Guru3D могут предложить официальную версию Afterburner, поэтому не загружайте ее из какого-либо другого источника, так как появилось вредоносное ПО, которое маскируется под эту утилиту.