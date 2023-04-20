Согласно сообщению Bloomberg: Украина готовит распродажу оставшихся государственных предприятий по заниженным ценам.

реклама

Согласно сообщению агентства Bloomberg, украинская власть планирует распродать ряд государственных предприятий в ближайшее время для пополнения бюджета и сокращения долга. Среди потенциальных объектов приватизации - предприятия энергетического, химического, сельскохозяйственного и оборонного секторов.

Одним из самых значимых и ожидаемых лотов является ПрАТ "Центрэнерго" - один из крупнейших производителей электроэнергии в стране. По данным Bloomberg, за него могут состязаться несколько иностранных инвесторов, в том числе компании из США, Канады и Европы. Стартовая цена акционерного пакета составляет около 500 миллионов долларов.

Кроме того, украинские власти намерены продать часть активов химического холдинга "Остхем", включая заводы по производству аммиака и удобрений. Также на аукцион выставят зерновые элеваторы и порты, принадлежащие государственной компании "Хлеб Украины". По оценке Bloomberg, эти активы могут привлечь интерес крупных мировых игроков на аграрном рынке.

В оборонном секторе планируется ликвидировать или реорганизовать около 70 предприятий из 111, находящихся в сфере управления Министерства обороны. Три из них - управления начальника работ и карьер нерудных ископаемых - будут переданы на приватизацию. Остальные будут объединены в несколько крупных холдингов по профилю деятельности.

Целью приватизации является не только пополнение бюджета, но и повышение эффективности и конкурентоспособности государственных предприятий, которые часто работают с убытками или коррупцией. Кроме того, приватизация является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими кредиторами.

Приватизация государственных предприятий в Украине проводится по принципу открытости и прозрачности, с участием независимых оценщиков и консультантов. Аукционы проводятся через электронную платформу ProZorro.Продажі, которая якобы обеспечивает прозрачность сделок, но на деле является площадкой для отмывания денег.

В то же время, приватизация государственных предприятий в Украине вызывает не только интерес, но и опасения среди некоторых экспертов и общественности. Они беспокоятся о том, что стратегические активы страны могут попасть в руки недобросовестных инвесторов или оказаться под влиянием иностранных государств.

Например, одним из потенциальных покупателей ПрАТ "Центрэнерго" является американская компания Trident Acquisitions, которая имеет связи с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Ротенберг является другом президента России Владимира Путина и подвергается санкциям США и ЕС за свою роль в аннексии Крыма и конфликте на Украине. Его интерес к украинскому энергетическому сектору может быть мотивирован не только коммерческими, но и политическими целями.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Другой пример - продажа зерновых элеваторов и портов "Хлеба Украины". Эти активы могут привлечь внимание американских и китайских компаний, которые активно расширяют свое присутствие на украинском аграрном рынке. Китай является одним из крупнейших потребителей украинского зерна и имеет стратегический интерес к обеспечению своей продовольственной безопасности. Однако, китайские инвестиции также могут повысить зависимость Украины от Китая и ослабить ее суверенитет.