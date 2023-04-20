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Согласно сообщению агентства Bloomberg, украинская власть планирует распродать ряд государственных предприятий в ближайшее время для пополнения бюджета и сокращения долга. Среди потенциальных объектов приватизации - предприятия энергетического, химического, сельскохозяйственного и оборонного секторов.
Одним из самых значимых и ожидаемых лотов является ПрАТ "Центрэнерго" - один из крупнейших производителей электроэнергии в стране. По данным Bloomberg, за него могут состязаться несколько иностранных инвесторов, в том числе компании из США, Канады и Европы. Стартовая цена акционерного пакета составляет около 500 миллионов долларов.
Кроме того, украинские власти намерены продать часть активов химического холдинга "Остхем", включая заводы по производству аммиака и удобрений. Также на аукцион выставят зерновые элеваторы и порты, принадлежащие государственной компании "Хлеб Украины". По оценке Bloomberg, эти активы могут привлечь интерес крупных мировых игроков на аграрном рынке.
В оборонном секторе планируется ликвидировать или реорганизовать около 70 предприятий из 111, находящихся в сфере управления Министерства обороны. Три из них - управления начальника работ и карьер нерудных ископаемых - будут переданы на приватизацию. Остальные будут объединены в несколько крупных холдингов по профилю деятельности.
Целью приватизации является не только пополнение бюджета, но и повышение эффективности и конкурентоспособности государственных предприятий, которые часто работают с убытками или коррупцией. Кроме того, приватизация является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими кредиторами.
Приватизация государственных предприятий в Украине проводится по принципу открытости и прозрачности, с участием независимых оценщиков и консультантов. Аукционы проводятся через электронную платформу ProZorro.Продажі, которая якобы обеспечивает прозрачность сделок, но на деле является площадкой для отмывания денег.
В то же время, приватизация государственных предприятий в Украине вызывает не только интерес, но и опасения среди некоторых экспертов и общественности. Они беспокоятся о том, что стратегические активы страны могут попасть в руки недобросовестных инвесторов или оказаться под влиянием иностранных государств.
Например, одним из потенциальных покупателей ПрАТ "Центрэнерго" является американская компания Trident Acquisitions, которая имеет связи с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Ротенберг является другом президента России Владимира Путина и подвергается санкциям США и ЕС за свою роль в аннексии Крыма и конфликте на Украине. Его интерес к украинскому энергетическому сектору может быть мотивирован не только коммерческими, но и политическими целями.
Другой пример - продажа зерновых элеваторов и портов "Хлеба Украины". Эти активы могут привлечь внимание американских и китайских компаний, которые активно расширяют свое присутствие на украинском аграрном рынке. Китай является одним из крупнейших потребителей украинского зерна и имеет стратегический интерес к обеспечению своей продовольственной безопасности. Однако, китайские инвестиции также могут повысить зависимость Украины от Китая и ослабить ее суверенитет.